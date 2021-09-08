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  4. Dadı dizisinin Duygu'su güzeller güzeli bir genç kız oldu!

Dadı dizisinin Duygu'su güzeller güzeli bir genç kız oldu!

08.09.2021 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk bölümü 2001 yılında ekranlara gelen Dadı dizisinde Duygu karakterine hayat veren Gökçe Bilgebay, son haliyle şaşırttı. Yakın zamanda Yeditepe Üniversitesi'nden mezun olan genç yıldız, şimdilerde güzelliğiyle büyülüyor.

Başrollerinde Kenan Işık, Gülben Ergen ve Sinem Kobal gibi isimlerin yer aldığı Dadı dizisinde Duygu karakterine hayat veren çocuk yıldız Gökçe Bilgebay, şimdilerde dünya tatlısı bir genç kız. Yeditepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı'nı tamamlayan oyuncu, geçmişte Adını Feriha Koydum'daki Cansu karakteri için kendisine teklif geldiğini ancak eğitimini ön planda tuttuğu için kabul etmediğini söylemişti.

Dadı dizisinin Duygu'su güzeller güzeli bir genç kız oldu!

Henüz 6 aylıkken annesi tarafından ajansa kaydedilen Bilgebay, oyunculuktan önce çeşitli reklamlarda ve katalog çekimlerinde yer aldı.

Dadı dizisinin Duygu'su güzeller güzeli bir genç kız oldu!

Bilgebay, 61 bölüm boyunda yer aldığı ve kadrosunu oldukça samimi bulduğunu dile getirdiği Dadı dizisinden yalnızca Yaşar Abrava ile görüştüğünü itiraf etmişti.

Dadı dizisinin Duygu'su güzeller güzeli bir genç kız oldu!

İŞTE DADI DİZİSİNİN MİNİK DUYGU'SU GÖKÇE BİLGEBAY'IN SON HALİ:

Gökçe Bilgebay, 12 Ağustos 1991 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.
İlkokulu Atacan Koleji'nde, liseyi ise Hacı Mustafa Tarman Lisesi'nde okudu.
Sonrasında Yeditepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı'nı bitirdi.
Genç oyuncu, 18 yaşında Uzuner soyadından vazgeçip Bilgebay soyadını aldı.
Soyadını değiştirmesinin nedeni ise, çok uzun yıllardır baba tarafıyla görüşmüyor oluşu.
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Anahtar Kelimeler:
Gülben Ergen Kenan Işık
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