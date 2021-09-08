Dadı dizisinin Duygu'su güzeller güzeli bir genç kız oldu!

Başrollerinde Kenan Işık, Gülben Ergen ve Sinem Kobal gibi isimlerin yer aldığı Dadı dizisinde Duygu karakterine hayat veren çocuk yıldız Gökçe Bilgebay, şimdilerde dünya tatlısı bir genç kız. Yeditepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı'nı tamamlayan oyuncu, geçmişte Adını Feriha Koydum'daki Cansu karakteri için kendisine teklif geldiğini ancak eğitimini ön planda tuttuğu için kabul etmediğini söylemişti.

Henüz 6 aylıkken annesi tarafından ajansa kaydedilen Bilgebay, oyunculuktan önce çeşitli reklamlarda ve katalog çekimlerinde yer aldı.

Bilgebay, 61 bölüm boyunda yer aldığı ve kadrosunu oldukça samimi bulduğunu dile getirdiği Dadı dizisinden yalnızca Yaşar Abrava ile görüştüğünü itiraf etmişti.