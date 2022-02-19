MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Damla Sönmez'in annesini gören inanamadı! "Annesi değil ablası sandım"

Damla Sönmez'in annesini gören inanamadı! "Annesi değil ablası sandım"

19.02.2022 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Murat Yıldırım ve Simay Barlas ile paylaştığı Aziz dizisinde Dilruba karakterini canlandıran ünlü oyuncu Damla Sönmez, annesi ile gündeme geldi. Ünlü oyuncunun annesi Figen Hanım'ı görenler adeta hayran kaldı.

Gece Gündüz, Türkan, Bir Aşk Hikayesi, Güllerin Savaşı, Çukur gibi yapımlarda rol alan Damla Sönmez, son olarak Aziz dizisinde Dilruba karakteriyle izleyici karşına çıktı. Oyunculuğunun yanı sıra meslektaşı Ushan Çakır ile yaşadığı aşkla da bir dönem gündem olan Sönmez, bu kez annesi ile gündeme geldi.

0x0-azizin-dilrubasi-damla-sonmezin-annesine-bakin-guzelligiyle-kizini-solladi-goren-gozlerini-alamadi-annesi-degi-1645207137971

Ünlü oyuncunun annesi Figen Hanım'ı görenler adeta hayran kaldı. Güzelliğiyle sosyal medyayı sallayan Figen Sönmez için "Annesi değil ablası sandım", "Güzellik genetik", "Damla'nın güzelliğini kimden aldığı belli oldu" yorumları yapıldı.

Ekran Alıntısı

Öte yandan anne-kızın benzerliği görenleri şoke etti. Sosyal medya kullanıcıları, anne-kız için "Annesinin birebir kopyası", "Hık demiş burnundan düşmüş" yorumları yapıldı.

İŞTE ÜNLÜLER VE ANNELERİ

Arzum Onan ve annesi Serap Onan

Arzum Onan ve annesi Serap Onan

Tuba- Handan Büyüküstün

Tuba- Handan Büyüküstün

Günel Zeynalova - annesi ve babası

Günel Zeynalova - annesi ve babası

Oktay Kaynarca- Nursel Kaynarca

Oktay Kaynarca- Nursel Kaynarca

Şenay Akalın - Demet Akalın

Şenay Akalın - Demet Akalın
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Damla Sönmez
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son Dakika: 24.00'ü işaret etmişti! Rusya-Ukrayna krizi: Biden'dan flaş açıklama... "Rusya Kiev'i hedef alacak"

Son Dakika: 24.00'ü işaret etmişti! Rusya-Ukrayna krizi: Biden'dan flaş açıklama... "Rusya Kiev'i hedef alacak"

Geççek gündeme damga vurdu! Tarkan'ın ilk prodüktöründen çarpıcı yorum geldi "İşte Tarkan böyle birisi"

Geççek gündeme damga vurdu! Tarkan'ın ilk prodüktöründen çarpıcı yorum geldi "İşte Tarkan böyle birisi"

Rus tarafına tahliye edilmeye başlandılar... Bölgede sirenler çalıyor!

Rus tarafına tahliye edilmeye başlandılar... Bölgede sirenler çalıyor!

Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! Ölü ve yaralılar var

Beğenmedi! "Salak değiliz evladım" tepkisi

Beğenmedi! "Salak değiliz evladım" tepkisi

İstanbul'da silahlı banka soygunu! Paralarla kayıplara karıştı

İstanbul'da silahlı banka soygunu! Paralarla kayıplara karıştı

İlginizi Çekebilir

Kepek sorunu ev yapımı karışım sayesinde tarihe karışıyor

Kepek sorunu ev yapımı karışım sayesinde tarihe karışıyor

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Evinizde şık ve rahat olmanın ilk adımı: Pijama ve eşofman kombini

Evinizde şık ve rahat olmanın ilk adımı: Pijama ve eşofman kombini

Yürekleri ağza getirdi! Düşen kıyafeti almak için 9. kattan...

Yürekleri ağza getirdi! Düşen kıyafeti almak için 9. kattan...

Burçları bugün neler bekliyor?

Burçları bugün neler bekliyor?

Evdeki her işinizi çok daha kolay hale getirecek harika ürünler

Evdeki her işinizi çok daha kolay hale getirecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.