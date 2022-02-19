Damla Sönmez'in annesini gören inanamadı! "Annesi değil ablası sandım"

Gece Gündüz, Türkan, Bir Aşk Hikayesi, Güllerin Savaşı, Çukur gibi yapımlarda rol alan Damla Sönmez, son olarak Aziz dizisinde Dilruba karakteriyle izleyici karşına çıktı. Oyunculuğunun yanı sıra meslektaşı Ushan Çakır ile yaşadığı aşkla da bir dönem gündem olan Sönmez, bu kez annesi ile gündeme geldi.

Ünlü oyuncunun annesi Figen Hanım'ı görenler adeta hayran kaldı. Güzelliğiyle sosyal medyayı sallayan Figen Sönmez için "Annesi değil ablası sandım", "Güzellik genetik", "Damla'nın güzelliğini kimden aldığı belli oldu" yorumları yapıldı.

Öte yandan anne-kızın benzerliği görenleri şoke etti. Sosyal medya kullanıcıları, anne-kız için "Annesinin birebir kopyası", "Hık demiş burnundan düşmüş" yorumları yapıldı.