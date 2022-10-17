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Dara Antik Kenti'nde "Taşla Dokunmuş, Sevgiyle Yoğrulmuş Mardin" defilesi yapıldı

17.10.2022 19:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dara Antik Kenti'nde "Taşla Dokunmuş, Sevgiyle Yoğrulmuş Mardin" defilesi yapıldı

MARDİN (AA) - Mardin'in tarihi ve turistik alanları arasında yer alan Dara Antik Kenti'nde, kentte yaşamış uygarlıkları konu edinen kıyafetlerle "Taşla Dokunmuş, Sevgiyle Yoğrulmuş Mardin" defilesi gerçekleştirildi.

Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF) ve İstanbul Aydın Üniversitesi (AÜ) Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Moda Tasarım Bölümü iş birliğiyle, Mardin Tekstil Sanayicileri Derneği (MTSD) ev sahipliğindeki defile, merkez Artuklu ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Oğuz Mahallesi'nde yer alan Dara Antik Kenti'nin nekropol alanında yapıldı.

Defilede, aralarında Özge Ulusoy'un da bulunduğu mankenlerin yanı sıra giysileri tasarlayan öğrenciler, kentte yaşayan uygarlıkların motiflerinin işlendiği kıyafetleri izleyicilerin beğenisine sundu.

Toplam 30 kıyafetin sergilendiği defile, katılımcılardan ilgi gördü.

MHGF Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Öztürk, yaptığı konuşmada, sadece bir defile sahnelenmediğini, özellikle gençleri yaşamış uygarlıklara götürdüklerini söyledi.

Bu kapsamda yoğun emek verilen defilenin kendilerini çok heyecanlandığını aktaran Öztürk, şunları kaydetti:

"Dünün yaşanmışlıklarını bugünün gençleriyle buluşturma ve yarına taşımayla ilgili ciddi bir çalışma hayata geçirildi. Aynı zamanda burada üniversite-sanayi iş birliğinin somut örneği de oldu. MHGF olarak bir taraftan aş için koşarken bir taraftan kardeşliği, bütünleşmeyi, değerleri 'nasıl koruruz, nasıl pekiştiririzi' ortaya koyuyoruz. Bu, bizler için çok anlamlı."

MTSD Başkanı Ahmet Azun da medeniyetlere ev sahipliği yapmış Mardin'de defileye ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktararak, "Mardin, son yıllarda yaptığı atılımla tekstil ve hazır giyimde de önemli bir üretim merkezi olma yolunda hızlı ve iddialı bir şekilde ilerliyor. Hem kentimizin kadim tarihi ve kültürüne hem de sektörel gücümüze dikkati çeken koleksiyona destek vermekten onur duyuyoruz." dedi.

AÜ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Moda Tasarım Bölümü Başkanı Öğretim Görevlisi Nihal Bolkol da kültürel zenginliği tanıtmayı arzu ettiklerini belirterek, destek sunanlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından defilede emeği geçenlere plaket verildi.

Dara Antik Kenti'nde "Taşla Dokunmuş, Sevgiyle Yoğrulmuş Mardin" defilesi yapıldı

Dara Antik Kenti'nde "Taşla Dokunmuş, Sevgiyle Yoğrulmuş Mardin" defilesi yapıldı

Dara Antik Kenti'nde "Taşla Dokunmuş, Sevgiyle Yoğrulmuş Mardin" defilesi yapıldı

Dara Antik Kenti'nde "Taşla Dokunmuş, Sevgiyle Yoğrulmuş Mardin" defilesi yapıldı

Dara Antik Kenti'nde "Taşla Dokunmuş, Sevgiyle Yoğrulmuş Mardin" defilesi yapıldı

Dara Antik Kenti'nde "Taşla Dokunmuş, Sevgiyle Yoğrulmuş Mardin" defilesi yapıldı

Dara Antik Kenti'nde "Taşla Dokunmuş, Sevgiyle Yoğrulmuş Mardin" defilesi yapıldı

Dara Antik Kenti'nde "Taşla Dokunmuş, Sevgiyle Yoğrulmuş Mardin" defilesi yapıldı

Dara Antik Kenti'nde "Taşla Dokunmuş, Sevgiyle Yoğrulmuş Mardin" defilesi yapıldı

Dara Antik Kenti'nde "Taşla Dokunmuş, Sevgiyle Yoğrulmuş Mardin" defilesi yapıldı

Dara Antik Kenti'nde "Taşla Dokunmuş, Sevgiyle Yoğrulmuş Mardin" defilesi yapıldı

Dara Antik Kenti'nde "Taşla Dokunmuş, Sevgiyle Yoğrulmuş Mardin" defilesi yapıldı

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Artuklu
Dara Eczanesi
Artuklu
Cevher Eczanesi
Kiziltepe
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