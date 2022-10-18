Dardanel, dünyanın en büyük gıda fuarı SIAL Paris'e Kallimanis ile katıldı

PARİS (AA) - Dardanel Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Önen, şu an grubun ihracatının 40 milyon dolar seviyesinde olduğunu belirterek, "Pek çok ülkede ve pazarda kendi markalarımızla yer alıyoruz. İhracata yönelik önemli projelerimiz var. Çok yakın gelecekte bunları katlayarak büyümeyi hedefliyoruz." dedi.

Fransa'nın başkenti Paris'te iki yılda bir gerçekleştirilen dünyanın en büyük gıda ve içecek inovasyon fuarı SIAL'de Türkiye, bir organizatör tarafından milli katılım düzenleyen ülkeler arasında birinci ülke oldu.

Yunanistan'ın deniz ürünleri markası Kallimanis'i satın alma sürecini geçen ay resmi olarak tamamlayan Dardanel, fuara yeni markası Kallimanis ile katıldı.

Dardanel Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Önen, fuarda AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dardanel Grubu olarak sürdürülebilir üretim ve pazarlama çalışmaları ile faaliyet gösterdikleri tüm sektörlerde pazarın lideri olduklarını belirterek, kaliteli, sağlıklı ve lezzetli ürünleriyle Türkiye'de sağlıklı beslenme trendlerine öncülük ettiklerini söyledi.

Gelecekte dünyanın önde gelen deniz ürünleri üreticilerinden olmak istediklerini ifade eden Önen, "SIAL fuarı, 1964 yılından bu yana dünyanın dört bir yanından gıda profesyonellerini buluşturuyor. Biz de yaklaşık 40 yıldır bu fuara katılıyoruz. İlk katıldığımız yıl Türkiye'den 5 firma vardı. Bu yıl ise SIAL'de Dardanel ve Kallimanis markalarımızla yer alıyoruz. Fuarda, Dardanel markasının inovatif yönünü, yenilikçi ürünlerini dünyadan profesyoneller ve ziyaretçilerle buluşturuyoruz." diye konuştu.

Sektörlerindeki güçlü liderliklerini ve istikrarlı büyümelerini 2022'de de sürdürdüklerini aktaran Önen, 2022'nin ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla satışlarını yüzde 92 artırdıklarını bildirdi.

- "AR-GE çalışmalarına ve yeni üretim hattı yatırımlarına ağırlık veriyoruz"

Niyazi Önen, 25 ülkeye yaptıkları ihracatla Türkiye'nin gıda ihracatında en hızlı büyüyen şirketlerinden biri olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Şu an grubumuzun ihracatı 40 milyon dolar seviyesinde. Pek çok ülkede ve pazarda kendi markalarımızla yer alıyoruz. İhracata yönelik önemli projelerimiz var. Çok yakın gelecekte bunları katlayarak büyümeyi hedefliyoruz. Türkiye ekonomisi açısından hem de firmamızın gelişmesi açısından ihracatı önemsiyoruz. İhracatta markalı ürünlerimizde pazar payı almayı önceliyoruz. 2025 yılında gelirlerimizin yüzde 50'sini ihracattan sağlamayı hedefliyoruz."

Dardanel olarak Türkiye'de çok sevilen ancak Avrupa için oldukça yeni bir ürün olan midye dolmayı uluslararası pazarlara taşıdıklarını aktaran Önen, "Donuk midye dolma ürünümüzü, ilk kez nisan ayında Barselona Seafood Expo'da tanıtmıştık. Midye dolmaların tadına bakan ziyaretçiler büyük ilgi göstermişti. Şimdi de Dardanel midye dolma ürünümüz ve Kallimanis markamızla SIAL Paris'teyiz. Bu fuarda da hem Dardanel hem de Kallimanis markalı donuk deniz ürünlerimizi ziyaretçilere sunuyoruz. Global bir marka olma vizyonumuzla dünya deniz ürünleri sektörünü buluşturan böyle fuarlarda yer almayı önemsiyoruz." şeklinde konuştu.

Salgınla birlikte "güçlü bağışıklık" ihtiyacının artmasının ton balığı ve deniz ürünlerine olan ilgi ve talebi artırdığını belirten Önen, Dardanel olarak sağlıklı ve iyi beslenmenin önemine, ton balığının sağlığa faydalarına dikkati çekerken yeni ürün çalışmalarına hız verdiklerini kaydetti.

Önen, AR-GE çalışmalarına ve yeni üretim hattı yatırımlarına ağırlık verdiklerini ifade ederek, "30 milyon dolara ulaşan bir yatırımla hem mevcut ürünlerimizde iyileştirmeler yapıyoruz hem de yeni kategoriler üzerinde çalışıyoruz. Paketli sushi markamız Sushida ve dondurulmuş su ürünlerinde Dardanel midye dolma ile Kolay Pişir ve Ton balığında da Aç-Ye (Ton Salata) gibi ürün serilerimiz, son dönemdeki yeniliklerimiz arasında." ifadelerini kullandı.

- "İki markanın deniz ürünleri sektöründeki toplam tecrübesi 100 yıldan fazla"

Dardanel Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Önen Özoğuz da Dardanel Grubu olarak son dönemde ihracatta büyüme planlarına hız verdiklerini belirterek, "Kallimanis yatırımımız da grubumuzun global büyüme hedefleri için önemli bir kırılma noktası niteliğinde." dedi.

Kallimanis'in dondurulmuş deniz ürünlerinin üretimi ve satışı konusunda 65 yılı aşkın büyük bir deneyime sahip olduğuna işaret eden Özoğuz, şunları kaydetti:

"Kallimanis ile geleceği planlarken, aynı dili konuştuğumuzu fark ettik ve güçlerimizi birleştirmeye karar verdik. Dardanel'in yaklaşık 40 yıllık bilgi birikimi, üretim ve pazarlamadaki deneyimi Kallimanis ile birleşti. Yaklaşık 40 yıllık geçmişinde Dardanel'e ilham veren birçok değeri temsil eden Kallimanis'e büyük saygı duyuyoruz. Bu anlaşmanın, uluslararası deniz ürünleri pazarında yeni bir çağ açacağına eminim. İki markanın deniz ürünleri sektöründeki toplam tecrübesi 100 yıldan fazla. Biz bu sinerjik yatırımla iki firmanın bilgi birikimini, deneyimini, tecrübesini paylaşarak yalnızca mevcutta faaliyet gösterdikleri ülkelerde değil, aynı zamanda hedef ihracat pazarlarımızda da uluslararası arenada önemli bir oyuncu olma hedefimiz var."

Özoğuz, Kallimanis'in Kuzey Avrupa, Akdeniz ve Balkanlarda önemli bir ihracat potansiyeli olduğunu belirterek, bu satın alma ile birlikte üretim kapasitelerini ve çeşitliliklerini artırırken, ihracat coğrafyalarını da büyüteceklerini söyledi.