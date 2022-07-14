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Datça'da yanan orman alanı havadan görüntülendi

14.07.2022 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Datça'da yanan orman alanı havadan görüntülendi

Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan yangında zarar gören 300 hektar ormanlık alan havadan görüntülendi.

Mesudiye Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde çıkan yangının bugün kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmaları sürdü.

Yanan alanlar ve kara ekiplerinin soğutma çalışmaları Anadolu Ajansı ekibince dronla görüntülendi.

Görüntülerde yangının ne kadar geniş bir alanda etkili olduğu ve verdiği tahribat yer aldı.

Datça'da yanan orman alanı havadan görüntülendi

Datça'da yanan orman alanı havadan görüntülendi

Datça'da yanan orman alanı havadan görüntülendi

Datça'da yanan orman alanı havadan görüntülendi

Datça'da yanan orman alanı havadan görüntülendi

Datça'da yanan orman alanı havadan görüntülendi

Datça'da yanan orman alanı havadan görüntülendi

Datça'da yanan orman alanı havadan görüntülendi

Datça'da yanan orman alanı havadan görüntülendi

Datça'da yanan orman alanı havadan görüntülendi

Datça'da yanan orman alanı havadan görüntülendi

Datça'da yanan orman alanı havadan görüntülendi

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