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Datça'daki orman yangınına müdahale sürüyor

14.07.2022 02:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karadan yürütülen çalışmalara, gece yangın söndürme kabiliyetine sahip helikopter de dahil oldu

Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan orman yangınında karadan yürütülen çalışmaların yanı sıra gece yangın söndürme kabiliyetine sahip helikopterler de kullanılıyor.

Mesudiye Mahallesi'nin Kocadağ mevkisindeki ormanlık alanda dün çıkan yangına müdahale sürüyor. Rüzgar nedeniyle kısa sürede yayılan alevlerin kontrol altına alınması için yoğun çaba harcanıyor.

Gece yangın söndürme kabiliyetine sahip helikopterler de Datça'da görev yapmaya başladı.

Helikopter, özellikle yangının başladığı Mesudiye Mahallesi Kırtepe mevkisindeki alevlere su atıyor. Helikopterin ilk çalışmaları kameralar tarafından kaydedildi.

Orman işçileri arazözler, TOMA'lar ve iş makineleriyle yangına müdahale ediyor. Bazı vatandaşlar da aralıksız süren söndürme çalışmalarını sahilden takip ediyor.

Söndürme çalışmalarını koordine eden Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, beraberindeki Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, Muğla Valisi Orhan Tavlı ve diğer ilgililerle bölgedeki incelemelerini sürdürüyor.

Söndürme çalışmalarına katılan işçilerle de görüşen Bakan Kirişci, çalışmaları yakından takip ediyor.

Jandarma ekipleri yangın bölgesine sivillerin girişlerine izin vermiyor.

Datça'daki orman yangınına müdahale sürüyor

- Karadan yürütülen çalışmalara, gece yangın söndürme kabiliyetine sahip helikopter de dahil oldu

Datça'daki orman yangınına müdahale sürüyor

Datça'daki orman yangınına müdahale sürüyor

Datça'daki orman yangınına müdahale sürüyor

Datça'daki orman yangınına müdahale sürüyor

Datça'daki orman yangınına müdahale sürüyor

Datça'daki orman yangınına müdahale sürüyor

Datça'daki orman yangınına müdahale sürüyor

Datça'daki orman yangınına müdahale sürüyor

Datça'daki orman yangınına müdahale sürüyor

Datça'daki orman yangınına müdahale sürüyor

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