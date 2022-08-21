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Datça'dan Yunanistan'a kaçak yollarla geçmeye çalışan 2 FETÖ üyesi yakalandı

21.08.2022 20:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Datça'dan Yunanistan'a kaçak yollarla geçmeye çalışan 2 FETÖ üyesi yakalandı

Muğla'nın Datça ilçesinden Yunanistan'a kaçak yollarla geçmeye çalışırken Yunan unsurlarınca geri itilen FETÖ üyesi eski polis ve öğretmen yakalandı.

Mersincik Burnu kuzeyinde bir grup göçmenin yardım talebinde bulunduğu ihbarı üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik ekipleri, hareketten yoksun şişme bottaki 2 Türk vatandaşını bota alarak karaya çıkardı.

Şüphelilerin kimlik kontrolünde, FETÖ üyesi eski polis ve öğretmen olduğu, kamu görevinden çıkarıldıkları tespit edildi.

Eski polis Y.D. ve öğretmen Ş.A. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Datça'dan Yunanistan'a kaçak yollarla geçmeye çalışan 2 FETÖ üyesi yakalandı

Datça'dan Yunanistan'a kaçak yollarla geçmeye çalışan 2 FETÖ üyesi yakalandı

Datça'dan Yunanistan'a kaçak yollarla geçmeye çalışan 2 FETÖ üyesi yakalandı

Datça'dan Yunanistan'a kaçak yollarla geçmeye çalışan 2 FETÖ üyesi yakalandı

Datça'dan Yunanistan'a kaçak yollarla geçmeye çalışan 2 FETÖ üyesi yakalandı

Datça'dan Yunanistan'a kaçak yollarla geçmeye çalışan 2 FETÖ üyesi yakalandı

Datça'dan Yunanistan'a kaçak yollarla geçmeye çalışan 2 FETÖ üyesi yakalandı

Datça'dan Yunanistan'a kaçak yollarla geçmeye çalışan 2 FETÖ üyesi yakalandı

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Anahtar Kelimeler:
fetö Muğla Datça sahil güvenlik

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