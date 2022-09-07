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DEAŞ'ın 5 sözde yöneticisi eylem hazırlığındayken yakalandı

07.09.2022 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DEAŞ'ın 5 sözde yöneticisi eylem hazırlığındayken yakalandı

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ'ın sözde yargı, istihbarat, eğitim ve sosyal medya sorumlularının eylem hazırlığındayken yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suriye Görev Gücü tarafından düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG'nin Suriye Haseke El Kef Cezaevi'nden Cerablus'a gitmesi şartıyla tahliye ettiği DEAŞ'ın sözde yargı sorumlusu "Rami Remo" kod adlı Ramo Muhammed El Hamed'in 31 Ağustos'ta eylem hazırlığındayken yakalandığı bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"El Hamed'in ifadesi doğrultusunda Türkiye'de eylem yapma hazırlığında oldukları belirlenen DEAŞ'ın sözde istihbarat sorumlusu 'Ebu Resul' kod adlı İbrahim El Salih, sözde sosyal medya sorumlusu 'Ebu Eyup' kod adlı Husam Davud, sözde eğitim sorumlusu 'Ebu Abdurrahman El Şami' kod adlı Ahmed El Helo ve sözde örgüt imamı 'Ebu Reşid' kod adlı Kemi Aydan olmak üzere 4 DEAŞ mensubu Suriye'nin Cerablus bölgesinde sınırı geçmeye çalışırken yakalandı."

Açıklamada, teröristlere yardım ve yataklık ettiği belirlenen 6 iş birlikçinin de gözaltına alındığı, operasyonlarda bir AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, bir şarjör ve 27 fişek ele geçirildiği kaydedildi.

DEAŞ'ın 5 sözde yöneticisi eylem hazırlığındayken yakalandı

DEAŞ'ın 5 sözde yöneticisi eylem hazırlığındayken yakalandı

DEAŞ'ın 5 sözde yöneticisi eylem hazırlığındayken yakalandı

DEAŞ'ın 5 sözde yöneticisi eylem hazırlığındayken yakalandı

DEAŞ'ın 5 sözde yöneticisi eylem hazırlığındayken yakalandı

DEAŞ'ın 5 sözde yöneticisi eylem hazırlığındayken yakalandı

DEAŞ'ın 5 sözde yöneticisi eylem hazırlığındayken yakalandı

DEAŞ'ın 5 sözde yöneticisi eylem hazırlığındayken yakalandı

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