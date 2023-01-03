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Değişimiyle gündemdeydi! Büşra Pekin'in son paylaşımına yorum yağdı! "Eskiden de güzeldin"

03.01.2023 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Disney+’ın yeni filmi ‘Yılbaşı Gecesi’nin özel gösteriminde iddialı tarzıyla dikkat çeken Büşra Pekin uzun süredir estetikli haliyle ve değişimiyle gündemde. Etkinlikteki tarzını paylaşmaya doymayan Pekin'i görenler "Eskiden de güzeldin", "Sarı saçtan hemen vazgeç" yorumlarında bulundu.

Çok Güzel Hareketler Bunlar programı ile ünlü olduktan sonra bir hayli zayıflayan ve değişen Büşra Pekin, son hali ile görenleri şaşkına çevirmişti. Görenlerin tanıyamadığı Pekin'in, bu hali için servet harcadığı iddia ediliyordu.

"Çok özel bir Hollwood tekniği kullanıyoruz. Özel bantlarla yüzümü gerdiriyoruz 4 bantla. Yüzümde bir tane estetik var" diyen Pekin kimseye bunu inandıramamıştı.

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Değişimiyle şaşırtan Pekin, Hasan Can Kaya ile birlikte rol aldığı film için de saçlarını sarı yaptı. Bu imaj değişikliği de olumlu yorumlar almazken oyuncu ‘Yılbaşı Gecesi’nin özel gösteriminde iddialı tarzıyla dikkat çekti.

Ekran Alıntısı

Büşra Pekin süper minili tarzıyla verdiği pozları paylaşmaya doymayınca takipçilerinden "Sarı saç olmadı", "Eskiden de güzeldin", "Pek güzel olmuşsun" yorumları aldı.

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ESTETİKLE BAMBAŞKA GÖRÜNÜME KAVUŞAN ÜNLÜLER

Didem Soydan
Şükran Ovalı
Pınar Dilşeker
İrem Derici
Seda Güven
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Anahtar Kelimeler:
Büşra Pekin gecesi

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