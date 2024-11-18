Deha'da İmre "Senin sevgilin bile yok, çocuğun var" dedi! Devran ve Esme sarılınca sosyal medya yıkıldı

Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Ahsen Eroğlu ve Melis Sezen gibi güçlü isimlerin kadrosunda yer aldığı Deha dizisi son bölümüyle yine sosyal medyada gündeme geldi.

Show TV’de izleyiciyle buluşan Deha dizisinin son bölümünde İskender gösterişli bir açılış için Ferman’la çalışmaya başlar. İmre ise Ceylan’a kendi dünyasını göstererek onun kafasını çoktan karıştırmaya başlamıştır.

Devran bunu fark eder ve İmre’yle konuşması sonrasında artık İskender’in ailesinin içine sızmasını durdurmasının kolay olmayacağını anlar.

Deha'nın son bölümünde İmre'nin Devran'a Esme için "Senin sevgilin bile yok, çocuğun var" deyince sosyal medya yıkıldı. Sosyal medyada bu sözleri destekleyenler olduğu kadar karşı çıkanlar da vardı.

Devran ve Esme'nin son bölümde sarıldığı anlara ise yorumlar yağdı. İşte Deha son bölüme dair yapılan paylaşımlardan bazıları: