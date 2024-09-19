MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Deha'nın İmre'si Melis Sezen... Saçlarını boyatıp imaj değiştirdi |İlginç yorum: Aras partner olmalı

Deha'nın İmre'si Melis Sezen... Saçlarını boyatıp imaj değiştirdi |İlginç yorum: Aras partner olmalı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
19.09.2024 08:39
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ay Yapım imzalı ‘Deha’ dizisi daha başlamadan çok konuşulmuştu. Kadrosu, hikâyesi ve tanıtımıyla merak uyandıran dizinin başrolünde Aras Bulut İynemli ve Taner Ölmez yer alıyor. Devrim Özkan'ın son anda kadrodan çıktığı dizide Melis Sezen İmre rolünde. İmaj değiştiren oyuncuya gelen bazı yorumlar dikkat çekti.

MYNET- Ay Yapım'ın yapımını üstlendiği, yönetmenliğini Umut Aral'ın yaptığı senaryosunu Damla Serim'in kaleme aldığı Deha dizisi daha ilk günden gündem olmuştu. Özellikle Devrim Özkan'ın kadrodan son anda ayrılması çok konuşuldu.

Önceki İçerik Sonraki İçerik

DEHA DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

DEHA DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Deha'nın oyuncu kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Ahsen Eroğlu, Seda Akman, Zuhal Gencer, Taner Rumeli, Emel Göksu, Cenk Kangöz, Oğulcan Arman Uslu, Umutcan Ütebay, Eylül Ersöz, Çağrı Atakan, Ali Berge, Çağan Efe Ak, Abdurrahman Yunusoğlu ve Yusuf Selim Uğurlu yer alıyor.

İddialı isimlerin yer aldığı Deha'da İmre rolünde Melis Sezen bulunuyor. Dizi için saçlarını koyuya boyatan Melis Sezen'in imajını görenler diziye dair yorumlarıyla dikkat çekti.

Fragmanda Ahsen Eroğlu'nun Aras Bulut İynemli ile partner olduğu görülüyordu. Ancak izleyiciler daha dizi başlamadan diziye dair ilginç eleştiride bulundu.

Fanlar "Sarı saçlarına dönüp Aras'a partner yapar misiniz? Diğeri çocuk gibi duruyor yanında", "Aras ve Melis olmalı", "Az akıllılarsa Melis ile Aras'ı partner yapmamalılar öbürü tutmaz" yorumlarında bulundu.

DEHA DİZİSİ KONUSU NEDİR?

DEHA DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Bir baba oğulun yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesiyle başlayan intikam hikayesini ele alacak. Cesur, Aysel ve İskender gibi şeytani bir çiftin tek çocuğu olarak, her ikisinin kötücül karakterini kendinde birleştirmiş ve kendini babasından bile koruması gerektiğini çok küçük yaşlarda öğrenmiş bir karakterdir. Devran’ın (Aras Bulut İynemli) hayatlarına girişiyle Cesur için de birçok şey değişecektir.

Anahtar Kelimeler:
Aras Bulut İynemli Melis Sezen
En Çok Okunan Haberler
Fed faiz indirdi; altın, dolar, Bitcoin ne oldu?

Fed faiz indirdi; altın, dolar, Bitcoin ne oldu?

İkinci siber saldırıda 'Türkiye' detayı!

İkinci siber saldırıda 'Türkiye' detayı!

Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak açıklamalar! "Evet demedim doğru değil hatta şaşkınlıkla izledim"

Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak açıklamalar! "Evet demedim doğru değil hatta şaşkınlıkla izledim"

Ferdi Kadıoğlu'na 3 dakika yetti!

Ferdi Kadıoğlu'na 3 dakika yetti!

Nuri Şahin, Devler Ligi'ne galibiyetle başladı!

Nuri Şahin, Devler Ligi'ne galibiyetle başladı!

Eskişehir Valiliği harekete geçti sokaklarda dilenci kalmadı!

Eskişehir Valiliği harekete geçti sokaklarda dilenci kalmadı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.