Deha'nın İmre'si Melis Sezen... Saçlarını boyatıp imaj değiştirdi |İlginç yorum: Aras partner olmalı

MYNET- Ay Yapım'ın yapımını üstlendiği, yönetmenliğini Umut Aral'ın yaptığı senaryosunu Damla Serim'in kaleme aldığı Deha dizisi daha ilk günden gündem olmuştu. Özellikle Devrim Özkan'ın kadrodan son anda ayrılması çok konuşuldu.
Deha'nın oyuncu kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Ahsen Eroğlu, Seda Akman, Zuhal Gencer, Taner Rumeli, Emel Göksu, Cenk Kangöz, Oğulcan Arman Uslu, Umutcan Ütebay, Eylül Ersöz, Çağrı Atakan, Ali Berge, Çağan Efe Ak, Abdurrahman Yunusoğlu ve Yusuf Selim Uğurlu yer alıyor.
İddialı isimlerin yer aldığı Deha'da İmre rolünde Melis Sezen bulunuyor. Dizi için saçlarını koyuya boyatan Melis Sezen'in imajını görenler diziye dair yorumlarıyla dikkat çekti.
Fragmanda Ahsen Eroğlu'nun Aras Bulut İynemli ile partner olduğu görülüyordu. Ancak izleyiciler daha dizi başlamadan diziye dair ilginç eleştiride bulundu.
Fanlar "Sarı saçlarına dönüp Aras'a partner yapar misiniz? Diğeri çocuk gibi duruyor yanında", "Aras ve Melis olmalı", "Az akıllılarsa Melis ile Aras'ı partner yapmamalılar öbürü tutmaz" yorumlarında bulundu.
Bir baba oğulun yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesiyle başlayan intikam hikayesini ele alacak. Cesur, Aysel ve İskender gibi şeytani bir çiftin tek çocuğu olarak, her ikisinin kötücül karakterini kendinde birleştirmiş ve kendini babasından bile koruması gerektiğini çok küçük yaşlarda öğrenmiş bir karakterdir. Devran’ın (Aras Bulut İynemli) hayatlarına girişiyle Cesur için de birçok şey değişecektir.