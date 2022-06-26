Törene, Korkmaz'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Evren Dinçer, Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, öğrenciler ve çok sayıda çalışma arkadaşı katıldı.

Dekan Prof. Dr. Korkmaz'ın cenazesi Aksaray'da defnedildi

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