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Deli Yürek'in 'Kuşçu'su şimdi ne yapıyor? İşte ünlü oyuncu Emin Gürsoy'un son hali...

31.07.2021 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1999 yılında yayın hayatına başlayarak, bir döneme damgasını vuran Deli Yürek’in ‘Kuşçu’su Emin Gürsoy son haliyle şaşırttı. Gürsoy şimdilerin reyting rekorları kıran dizisinde rol alıyor. Hayranları onu gördüğünde şaşkınlığını gizleyemiyor.

Güzel sözleriyle, naif yüreğiyle milyonların gönlünü kazanan Deli Yürek’in ‘Kuşçu’su Emin Gürsoy, ekranlara yeniden döndü. Kenan İmirzalıoğlu ile Deli Yürek’te oynayan Gürsoy, dizide büyük başarı elde ederek, adını hafızalara kazıdı. Başarılı oyuncu şimdilerde ATV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisinde boy gösteriyor.

DELİ YÜREK’İN ‘KUŞÇU’SU EMİN GÜRSOY’UN SON HALİ

Bir dönemin efsane dizisi Deli Yürek'te yüreklere dokunan bilgece sözlerin sahibi Kuşçu karakterine hayat veren Emin Gürsoy, yıllar içindeki değişimiyle herkesi şaşırttı.
Dizide Yusuf Miroğlu'nun akıl hocası rolünün altından başarıyla kalkan Gürsoy, son olarak Kuruluş Osman dizisiyle karşımıza çıktı.
Başarılı oyuncu ağaran sakallarıyla dikkat çekerken, büyük değişimi dikkatlerden kaçmadı.

EMİN GÜRSOY KİMDİR?

EMİN GÜRSOY KİMDİR?
Emin Gürsoy, 12 Mayıs 1968'de Denizli'nin Güney ilçesinde dünyaya geldi.
Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden 1994 yılında mezun oldu.
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Anahtar Kelimeler:
Emin Gürsoy
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