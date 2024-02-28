Demet Evgar sahneye çıktı sosyal medya yıkıldı! Sesi ve dansıyla geceye damga vurdu

Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın başrollerini paylaştığı 'Bahar' dizisi yeni bölümleriyle gündemden düşmüyor. Her sahnesi çok beğenilen diziye bu defa Demet Evgar'ın sesi ve dansı damga vurdu.

Demet Evgar’ın oyunculuğuna övgüler yağdı. O sahneye sosyal medyada; 'Bahar'a bayılıyorum', 'Herkese yetişecem derken kendine geç kalan bir kadının yeniden doğuşu bu', '10 numara oyunculuk 10 numara performans', 'Süper performans', 'Demet Evgar'ın kötü olma şansı zaten yok. Çok iyi bir oyuncu' gibi yorumlar yapıldı.