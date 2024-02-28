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  4. Demet Evgar sahneye çıktı sosyal medya yıkıldı! Sesi ve dansıyla geceye damga vurdu

Demet Evgar sahneye çıktı sosyal medya yıkıldı! Sesi ve dansıyla geceye damga vurdu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
28.02.2024 08:36
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Demet Evgar başrolünde yer aldığı Bahar dizisinde sahneye çıkıp Bülent Ersoy'un 'Ümit Hırsızı' şarkısını söyledi. Sahnedeki dansı ve sesiyle büyük beğeni toplayan Evgar geceye adeta damga vurdu. Demet Evgar'ın bu sahnesine sosyal medyada övgüler yağdı.

Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın başrollerini paylaştığı 'Bahar' dizisi yeni bölümleriyle gündemden düşmüyor. Her sahnesi çok beğenilen diziye bu defa Demet Evgar'ın sesi ve dansı damga vurdu.

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PERFORMANSI ÇOK BEĞENİLDİ

Demet Evgar’ın hayat verdiği 'Bahar' karakterinin sahnede şarkı söylediği anlar dikkat çekti.
Evgar’ın Bülent Ersoy'un 'Ümit Hırsızı' şarkısını söylediği sahne çok beğenildi.
Demet Evgar’ın oyunculuğuna övgüler yağdı. O sahneye sosyal medyada; 'Bahar'a bayılıyorum', 'Herkese yetişecem derken kendine geç kalan bir kadının yeniden doğuşu bu', '10 numara oyunculuk 10 numara performans', 'Süper performans', 'Demet Evgar'ın kötü olma şansı zaten yok. Çok iyi bir oyuncu' gibi yorumlar yapıldı.
Yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un oturduğu dizinin senaryosunu Ayça Üzüm’ün kaleme alıyor.
MF Yapım imzalı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp ve Hatice Aslan gibi isimler yer alıyor.
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Demet Evgar söyledi
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