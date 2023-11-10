Demi Rose açtıkça açtı! Geceliğiyle verdiği pozlar olay oldu

Sosyal medya sayesinde ünlenip modellik kariyeri yapan Demi Rose kum saati vücudunu paylaşmaktan hiç çekinmiyor.
İngiliz modelin çocukluk hayallerinden biri başarılı bir model olmaktı. Ancak 1.57 cm’lik boyu modellik kariyeri için hep bir engel olarak görüldü. Yine de instagram aracılığı ile istediği başarıya kavuşan Rose, çocukken bile kameralara poz vermeyi hep sevdiğini söylüyor.
Hayali gerçek olan Rose yine kıvrımlarını sergiledi. Şeffaf bir gecelik giyen Rose iç çamaşırını göstermekten de çekinmedi.
Seks sembolü olduğu konusunda ısrarlı olan Demi Rose'un "Bu nasıl iç çamaşırı" dedirten pozlarını görenler "Abartıyorsun artık", "Daha ne kadar açacaksın" yorumlarında bulundu.
Rose yıllar önce kıvrımlı fiziğinden kurtulmak için birçok diyet yöntemini denediğini ve bu diyetlerin yeme bozukluğu problemine yol açtığını itiraf etmişti.
Hatta öyle ki bir dönem 37 kiloya kadar düşmüş... Daha sonra sağlıklı bir hayat yaşamak için kendisini spora ve iyi beslenmeye vermiş.