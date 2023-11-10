Demi Rose açtıkça açtı! Geceliğiyle verdiği pozlar olay oldu

Sosyal medya sayesinde ünlenip modellik kariyeri yapan Demi Rose kum saati vücudunu paylaşmaktan hiç çekinmiyor.

İngiliz modelin çocukluk hayallerinden biri başarılı bir model olmaktı. Ancak 1.57 cm’lik boyu modellik kariyeri için hep bir engel olarak görüldü. Yine de instagram aracılığı ile istediği başarıya kavuşan Rose, çocukken bile kameralara poz vermeyi hep sevdiğini söylüyor.



