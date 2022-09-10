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Demi Rose'un festivalde kendini aştı! Arkası yok gibi

10.09.2022 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada kıvrımlarıyla popülerleşip fenomenlikten modelliğe geçen Demi Rose Burning Man Festivali için ilginç kostümler seçti. Rose, festival süresince giydiği kostümlerle dikkat çekiyor.

Bir dönem Kylie Jenner'in eski aşkı Tyga ile yaşadığı ilişkiyle dikkatleri üzerine çeken ve fenomenken yaptığı paylaşımlarla popülerleşip kıvrımlı modeller kervanına katılan Demi Rose her paylaşımıyla olay oluyor.

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Son olarak Burning Man Festivali'ne giden Demi Rose festival için de oldukça cesurdu. Festivale pek çok kostüm götüren Rose dekoltesi ve yok denecek kadar küçük iç çamaşırıyla olay oldu.

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Rose oldukça değişik tarzıyla herkesin dikkatini çekti. Model pozlarına ise " Piramit'te görüşürüz" notunu düştü.

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FOTOĞRAFLARLA DEMI ROSE

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Anahtar Kelimeler:
Demi Rose sosyal medya Kylie Jenner
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