Demi Rose yeni yıl arifesinde de sınırları zorlamaya devam ediyor! Göğüslerini gülle donattı

Bir seks sembolü olarak sosyal medyada var olduğunu her fırsatta dile getiren kıvrımlı model Demi Rose son dönemde sosyal medyaya mesafeliydi. Bir süre paylaşım yapmadığı için hayranlarının merak ettiği fenomen bir döndü pir döndü.
Sosyal medyada kıvrımlarıyla tanınan ve pozları sayesinde adından sıkça söz ettiren kıvrımlı model Demi Rose bu sefer üstsüz halde kamera karşısına geçti.
Göğüslerini güllerle donatan güzel fenomen yine hayranlarından beğeni aldı. Rose bir süre önce yaptığı itiraflarıyla adından söz ettirmişti.
"Sanki başka seçeneğim yokmuş gibi bazı çiftler gelip bana çoklu ilişki teklifinde bulunuyor" diyerek sosyal medyanın diline düşen fenomen her zaman gündeme gelmeyi başarıyor.
Kylie Jenner ile sevgilisi Tyga'nın bir dönem ayrılığına sebep olduğu iddia edilen Demi Rose, bu olaydan sonra ününe ün katmıştı. Çocukluğundan bu yana model olmak için çabalayan 23 yaşındaki Demi Rose Mawby hayallerini yaşıyor.