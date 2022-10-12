Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekip, Ballkani ile oynayacağı maç için 19 kişilik kafileyle İstanbul Havalimanı'ndan Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla Kosova'nın başkenti Priştine'ye gidip, kamp yapacağı otele yerleşti.

Demir Grup Sivasspor, Ballkani maçı için Kosova'da

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