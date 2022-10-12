SİVAS (AA) - UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu dördüncü hafta maçında yarın Ballkani'ye konuk olacam Demir Grup Sivasspor, Kosova'ya gitti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekip, Ballkani ile oynayacağı maç için 19 kişilik kafileyle İstanbul Havalimanı'ndan Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla Kosova'nın başkenti Priştine'ye gidip, kamp yapacağı otele yerleşti.
Sivasspor, Fadil Vokrri Stadyumu'nda yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamlayacak.
Ballkani ile Demir Grup Sivasspor yarın TSİ 22.00'de Fadil Vokrri Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede Avusturya Futbol Federasyonundan hakem Manuel Schuettengruber görev yapacak.
Sivasspor'un kafilesinde şu futbolcular yer alıyor:
"Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Baver Kuçkar, Uğur Çiftçi, Caner Osmanpaşa, Aaron Appindangoye, Murat Paluli, Dimitrios Goutas, Mehmet Albayrak, Kaan Onaran, Hakan Arslan, Robin Yalçın, Erdoğan Yeşilyurt, Clinton N'Jie, Dia Saba, Max Gradel, Charis Charisis, Mustapha Yatabare, Karol Angielski."
Demir Grup Sivasspor, Ballkani maçı için Kosova'da
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz