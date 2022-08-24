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Demir Grup Sivasspor, Malmö maçının hazırlıklarını tamamladı

24.08.2022 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demir Grup Sivasspor, Malmö maçının hazırlıklarını tamamladı

SİVAS (AA) - UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında yarın İsveç'in Malmö ekibini konuk edecek Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını tamamladı.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı, pas ve pres çalışmasıyla sürdü.

İdmanın basına kapalı bölümünde ise maçın taktik çalışmasının gerçekleştirildiği öğrenildi.

Demir Grup Sivasspor ile Malmö arasında oynanacak karşılaşma, Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak.

Demir Grup Sivasspor, Malmö maçının hazırlıklarını tamamladı

Demir Grup Sivasspor, Malmö maçının hazırlıklarını tamamladı

Demir Grup Sivasspor, Malmö maçının hazırlıklarını tamamladı

Demir Grup Sivasspor, Malmö maçının hazırlıklarını tamamladı

Demir Grup Sivasspor, Malmö maçının hazırlıklarını tamamladı

Demir Grup Sivasspor, Malmö maçının hazırlıklarını tamamladı

Demir Grup Sivasspor, Malmö maçının hazırlıklarını tamamladı

Demir Grup Sivasspor, Malmö maçının hazırlıklarını tamamladı

Demir Grup Sivasspor, Malmö maçının hazırlıklarını tamamladı

Demir Grup Sivasspor, Malmö maçının hazırlıklarını tamamladı

Demir Grup Sivasspor, Malmö maçının hazırlıklarını tamamladı

Demir Grup Sivasspor, Malmö maçının hazırlıklarını tamamladı

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UEFA Avrupa Ligi demir grup sivasspor futbol malmö

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