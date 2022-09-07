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Demir Grup Sivasspor, Slavia Prag maçına hazır

07.09.2022 18:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demir Grup Sivasspor, Slavia Prag maçına hazır

SİVAS (AA) - UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu ilk hafta maçında yarın Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı konuk edecek Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşuyla başladı.

Açma ve germe hareketleri yapan kırmızı-beyazlı ekip, dar alanda top kapma ve pres çalıştı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmaların gerçekleştirildiği öğrenildi.

- Vali Şimşek, idmanı ziyaret etti

Antrenmanı ziyaret eden Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, teknik direktör Rıza Çalımbay ve futbolculara başarı diledi.

Futbolculara baklava ikram eden Şimşek, kırmızı-beyazlı ekibin yarın önemli bir karşılaşmaya çıkacağını belirterek, "İnanıyorum ki takımımız ülkemizi ve Sivas'ı en güzel şekilde temsil edecektir ve bu maçı alarak yeni bir başlangıç, çıkış yakalayacaktır. Şehrimizi ve ülkemizi de sevince boğacaktır." dedi.

Şimşek, Sivasspor'a her zaman destek verdiklerini dile getirerek, "Sivasspor şehrimizin en önemli markası ve hepimizin ortak değeri. İnşallah bizlerin desteğiyle, tüm şehrin desteğiyle takımımız Avrupa'da ve Süper Lig'de başarılarla yoluna devam edecektir." diye konuştu.

Demir Grup Sivasspor, yarın saat 22.00'de Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda Çekya temsilcisi Slavia Prag ile karşılaşacak.

Demir Grup Sivasspor, Slavia Prag maçına hazır

Demir Grup Sivasspor, Slavia Prag maçına hazır

Demir Grup Sivasspor, Slavia Prag maçına hazır

Demir Grup Sivasspor, Slavia Prag maçına hazır

Demir Grup Sivasspor, Slavia Prag maçına hazır

Demir Grup Sivasspor, Slavia Prag maçına hazır

Demir Grup Sivasspor, Slavia Prag maçına hazır

Demir Grup Sivasspor, Slavia Prag maçına hazır

Demir Grup Sivasspor, Slavia Prag maçına hazır

Demir Grup Sivasspor, Slavia Prag maçına hazır

Demir Grup Sivasspor, Slavia Prag maçına hazır

Demir Grup Sivasspor, Slavia Prag maçına hazır

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Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi Slavia Prag demir grup sivasspor futbol

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