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Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da başladı

25.09.2021 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da başladı

Türkiye Kürek Federasyonunun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da başladı.

Sapanca Gölü'nün Kırkpınar mevkisinde düzenlenen yarışların ilk gününde sporcular, master mix, master erkek-kadın, 19 yaş altı erkek ve kadın kategorilerinde mücadele etti.

Dereceye girmek için mücadele veren sporculara, arkadaşları ve yakınları sahil şeridinden destek verdi. Yarın sona erecek yarışmalarda ilk gün sonuçları şöyle:

C- 19 yaş altı kadınlar tek çifte: 1. İzmit Sümerspor Kürek, 2. Vira Denizciler, 3. İstanbul Kürek

C- 19 yaş altı erkekler tek çifte: 1. Şişecam Çayırova, 2. İznik Spor, 3. Van Edremit Kürek

C- 19 yaş altı kadınlar iki çifte: 1. İzmit Sümerspor Kürek, 2. İznik Spor, 3. Altınboynuz

C- 19 yaş altı erkekler iki çifte: 1. İzmit Sümerspor Kürek B, 2. İznik Spor, 3. İzmir Kürek

C- 19 yaş altı kadınlar dört çifte dümencili: 1. İzmit Sümerspor Kürek, 2. Altınboynuz, 3. Sinop Gençlik ve Spor

C- 19 yaş altı erkekler dört çifte dümencili: 1. İzmit Sümerspor Kürek B, 2. İzmit Sümerspor Kürek, 3. Vira Denizciler

C- Master erkekler tek çifte: 1. Vira Denizciler E, 2. Altınboynuz, 3. Vira Denizciler

C- Master kadınlar iki çifte: 1. İzmit Sümerspor Kürek, 2. Vira Denizciler B, 3. Altınboynuz

C- Master erkekler dört çifte dümencili: 1. Galata Kürek & Ferdi Karma, 2. Altınboynuz, 3. Vira Denizciler

C- Master mix dört çifte dümencili: 1. Vira Denizciler, 2. Ferdi-1 3. Galata Kürek B

Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da başladı

Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da başladı

Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da başladı

Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da başladı

Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da başladı

Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da başladı

Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da başladı

Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da başladı

Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da başladı

Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da başladı

Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da başladı

Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da başladı
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