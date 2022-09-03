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Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da başladı

03.09.2022 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da başladı

Sanmar Denizcilik Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da başladı.

Serdivan ilçesi Sapanca Gölü kıyısında sabah saatlerinde başlayan organizasyonda sporcular, 1000 ve 2 bin metrede kürek çekti.

Takım arkadaşları tarafından kıyıdan desteklenen kürekçileri, sporseverler de ilgiyle takip etti.

İlk gün yarışlarında master erkek-kadın, master mix, 19 yaş altı erkek-kadın ve 19 yaş altı mix kategorilerinde kıyasıya mücadele yaşandı.

Dereceye girenlere madalyalarının verildiği yarışma, yarın yapılacak final müsabakalarının ardından sona erecek.

Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da başladı

Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da başladı

Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da başladı

Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da başladı

Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da başladı

Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da başladı

Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da başladı

Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da başladı

Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da başladı

Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da başladı

Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da başladı

Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da başladı

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Sapanca Gölü Serdivan

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