Serdivan ilçesi Sapanca Gölü kıyısında bulunan kano-kürek parkurunda bin ve 2 bin metre mesafede gerçekleştirilen yarışlarda, 33 kulüpten yaklaşık 500 sporcu final gününde farklı kategorilerde mücadele etti.

Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da sona erdi

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