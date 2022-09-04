Türkiye Kürek Federasyonunca Sakarya'da düzenlenen Sanmar Denizcilik Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, tamamlandı.
Serdivan ilçesi Sapanca Gölü kıyısında bulunan kano-kürek parkurunda bin ve 2 bin metre mesafede gerçekleştirilen yarışlarda, 33 kulüpten yaklaşık 500 sporcu final gününde farklı kategorilerde mücadele etti.
Final yarışlarının ardından alınan sonuçlar şöyle:
Deniz küreği genç kadınlar: 1. Şişecam Çayırova, 2. Galatasaray, 3. İzmit Sümerspor Kürek.
Deniz küreği genç erkekler: 1. İzmit Sümerspor Kürek, 2. Şişecam Çayırova, 3. Galatasaray.
Deniz küreği büyük kadınlar: 1. Galatasaray, 2. İzmit Sümerspor Kürek, 3. Haliç Kürek.
Deniz küreği büyük erkekler: 1. Galatasaray, 2. İstanbul Kürek, 3. Şişecam Çayırova.
Yarışların sonunda dereceye giren sporculara madalyaları verildi.
Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da sona erdi
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