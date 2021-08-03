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  4. Deniz Uğur’un ikizleri büyüdü! Son halini görenler şaştı kaldı

Deniz Uğur’un ikizleri büyüdü! Son halini görenler şaştı kaldı

03.08.2021 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reha Muhtar ile olan evliliğinden iki çocuğu olan Deniz Uğur, bir süre ekranlardan uzak kaldı. Bu sürede ikizleri Mine ve Poyraz ise büyüdü, kocaman oldu. Deniz Uğur’un ikizlerinin son halini görenler ise şaşkına döndü. 2007 yılında nikah masasına oturan çiftin, 2009 senesinde Mina Deniz ve Poyraz Deniz adını verdikleri ikizleri dünyaya geldi. Babasına benzerlikleri şaşkına çevirdi!

Bir süredir ekranlardan uzak kalan Deniz Uğur, son olarak ekranlara Kırmızı Oda dizisindeki Azra karakteri ile izleyici karşısına çıktı. Eski haber spikeri Reha Muhtar ile evlenen Deniz Uğur’un bu evliliğinden doğan ikizleri, son halleriyle şaşkına çevirdi. 12 yaşına basan ikizlerin babası Reha Muhtar’a benzerliği ise dikkat çekti.

Babasının aynısı

Bir dönem birliktelik yaşayan Deniz Uğur ve Reha Muhtar, 2009 yılında ikizleri Mina Deniz ve Poyraz Deniz'i kucağına aldı.
Bir süredir ekranlardan uzak olan Deniz Uğur, uzun süre sonra TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda adlı diziyle geri döndü.
Vefat eden eşi İsmail Hakkı Sunat ile olan evliliğinden Engin Deniz isimli bir çocuğu daha bulunan Uğur, sosyal medya hesabından 3 çocuğu ile sık sık paylaşımda bulunuyor.
12 yaşındaki ikizler Mina Deniz ve Poyraz Deniz’in son halleri ise gündem oldu.
Şimdilerde çocuklarıyla zaman geçiren Deniz Uğur'un Instagram paylaşımlarını görenler, 'İkizler babalarının kopyası olmuşlar' diyor.
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Anahtar Kelimeler:
Deniz Uğur Erdinç Gülener
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