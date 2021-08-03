Deniz Uğur’un ikizleri büyüdü! Son halini görenler şaştı kaldı

Bir süredir ekranlardan uzak kalan Deniz Uğur, son olarak ekranlara Kırmızı Oda dizisindeki Azra karakteri ile izleyici karşısına çıktı. Eski haber spikeri Reha Muhtar ile evlenen Deniz Uğur’un bu evliliğinden doğan ikizleri, son halleriyle şaşkına çevirdi. 12 yaşına basan ikizlerin babası Reha Muhtar’a benzerliği ise dikkat çekti.

Babasının aynısı

Bir dönem birliktelik yaşayan Deniz Uğur ve Reha Muhtar, 2009 yılında ikizleri Mina Deniz ve Poyraz Deniz'i kucağına aldı.

Bir süredir ekranlardan uzak olan Deniz Uğur, uzun süre sonra TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda adlı diziyle geri döndü.

Vefat eden eşi İsmail Hakkı Sunat ile olan evliliğinden Engin Deniz isimli bir çocuğu daha bulunan Uğur, sosyal medya hesabından 3 çocuğu ile sık sık paylaşımda bulunuyor.

12 yaşındaki ikizler Mina Deniz ve Poyraz Deniz’in son halleri ise gündem oldu.