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Denizli-Antalya kara yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım aksıyor

19.12.2021 01:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

E-87 kara yolunun Denizli yönü ulaşıma kapandı

DENİZLİ (AA) - Yoğun kar yağışı nedeniyle E-87 kara yolunun Denizli yönünde ulaşım sağlanamıyor.

Denizli'de kent genelinde görülen karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Kenti Antalya ve Muğla'ya bağlayan kara yolunun Cankurtaran ve Kazıkbeli mevkisinde sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Bölgede devam eden kar yağışı sürücüleri zorluyor, trafik ve Karayolları ekipleri çalışma yürütüyor.

- Belediye ve Karayolları ekipleri yolları açık tutmaya çalışıyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Pamukkale Belediyesi ekipleri, kentin yüksek kesimlerindeki yerleşim birimlerinde yolları açık tutmaya çalışıyor.

E-87 kara yolunun Gökpınar mevkisinde Denizli yönünde ulaşım sağlanamıyor.

Trafik ekipleri, yolda kalmamaları için sürücüleri durdurarak uyarılarda bulunuyor.

Karayolları ekipleri, kar kürüme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Denizli-Antalya kara yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım aksıyor

- E-87 kara yolunun Denizli yönü ulaşıma kapandı

Denizli-Antalya kara yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım aksıyor

Denizli-Antalya kara yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım aksıyor

Denizli-Antalya kara yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım aksıyor

Denizli-Antalya kara yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım aksıyor

Denizli-Antalya kara yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım aksıyor

Denizli-Antalya kara yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım aksıyor

Denizli-Antalya kara yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım aksıyor

Denizli-Antalya kara yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım aksıyor

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