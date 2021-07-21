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Denizli'de bir kişi inşaat alanında ölü bulundu

21.07.2021 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de bir kişi inşaat alanında ölü bulundu

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir kişi, inşaat halindeki binanın yanında ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Ali Dartanel Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatın yanında yerdeki hareketsiz kişiyi görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerdeki kişinin öldüğünü belirledi.

Vücudunun çeşitli yerlerinde kırık ve yara izleri tespit edilen Ercan Değirmenci'nin (52) cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Denizli'de bir kişi inşaat alanında ölü bulundu

Denizli'de bir kişi inşaat alanında ölü bulundu

Denizli'de bir kişi, inşaat alanında erkek cesedi bulundu

Denizli'de bir kişi, inşaat alanında erkek cesedi bulundu

Denizli'de bir kişi, inşaat alanında erkek cesedi bulundu

Denizli'de bir kişi, inşaat alanında erkek cesedi bulundu
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