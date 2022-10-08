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Denizli'de doğal gaz kaynaklı patlamada 2 kişi yaralandı

08.10.2022 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de doğal gaz kaynaklı patlamada 2 kişi yaralandı

DENİZLİ (AA) - Pamukkale ilçesindeki iki katlı evde doğal gazdan kaynaklandığı değerlendirilen patlama sonucu 2 kişi yaralandı.

Bağbaşı Mahallesi'nde bulunan 3015 Sokak'taki Birol Sert'e ait evin birinci katındaki dairede, doğal gaz kaynaklı olduğu öğrenilen patlama meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve doğal gaz şirketi ekipleri sevk edildi.

Patlamada yaralanan ev sahibi Birol Sert ile eşi Mesude Sert, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Çiftin 12 yaşındaki Down sendromlu çocuğu olaydan yara almadan kurtuldu.

Evde büyük çaplı hasar meydana geldi.

Denizli'de doğal gaz kaynaklı patlamada 2 kişi yaralandı

Denizli'de doğal gaz kaynaklı patlamada 2 kişi yaralandı

Denizli'de doğal gaz kaynaklı patlamada 2 kişi yaralandı

Denizli'de doğal gaz kaynaklı patlamada 2 kişi yaralandı

Denizli'de doğal gaz kaynaklı patlamada 2 kişi yaralandı

Denizli'de doğal gaz kaynaklı patlamada 2 kişi yaralandı

Denizli'de doğal gaz kaynaklı patlamada 2 kişi yaralandı

Denizli'de doğal gaz kaynaklı patlamada 2 kişi yaralandı

Denizli'de doğal gaz kaynaklı patlamada 2 kişi yaralandı

Denizli'de doğal gaz kaynaklı patlamada 2 kişi yaralandı

Denizli'de doğal gaz kaynaklı patlamada 2 kişi yaralandı

Denizli'de doğal gaz kaynaklı patlamada 2 kişi yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
patlama doğalgaz

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