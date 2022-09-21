YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Denizli'de düşen yangın söndürme helikopterinin havalanma anı görüntülendi

Denizli'de düşen yangın söndürme helikopterinin havalanma anı görüntülendi

21.09.2022 18:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de düşen yangın söndürme helikopterinin havalanma anı görüntülendi

Denizli'nin Çardak ilçesinde düşen yangın söndürme helikopterinin Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinden havalandığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Marmaris'teki yangına giderken Denizli'nin Çardak ilçesinde düşen helikopter, saat 13.21'de Taşköprü Orman İşletme Müdürlüğünden havalandı.

İçinde 5'i Rus, 2'si Türk olmak üzere 7 kişilik mürettebat bulunan helikopterin havalanma anı görüntülendi.

Rusya'dan kiralanan helikopter, geçen yıldan bu yana Taşköprü Orman İşletme Müdürlüğünde bulunuyordu.

Denizli'de düşen yangın söndürme helikopterinin havalanma anı görüntülendi

Denizli'de düşen yangın söndürme helikopterinin havalanma anı görüntülendi

Denizli'de düşen yangın söndürme helikopterinin havalanma anı görüntülendi

Denizli'de düşen yangın söndürme helikopterinin havalanma anı görüntülendi

Denizli'de düşen yangın söndürme helikopterinin havalanma anı görüntülendi

Denizli'de düşen yangın söndürme helikopterinin havalanma anı görüntülendi

Denizli'de düşen yangın söndürme helikopterinin havalanma anı görüntülendi

Denizli'de düşen yangın söndürme helikopterinin havalanma anı görüntülendi

Denizli'de düşen yangın söndürme helikopterinin havalanma anı görüntülendi

Denizli'de düşen yangın söndürme helikopterinin havalanma anı görüntülendi

Denizli'de düşen yangın söndürme helikopterinin havalanma anı görüntülendi

Denizli'de düşen yangın söndürme helikopterinin havalanma anı görüntülendi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Denizli Kastamonu helikopter

Kastamonu Namaz Vakitleri 21 Eylül Çarşamba

İmsak
04:58
Sabah
06:24
Öğle
12:43
İkindi
16:09
Akşam
18:52
Yatsı
20:13
Kastamonu ECZANELER
Kastamonu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2022 yılı daha bitmedi! Kehanetleri yeniden gündem oldu

2022 yılı daha bitmedi! Kehanetleri yeniden gündem oldu

Yıllarca ‘Ken Bebek’ olarak dolaştı! Şimdi tanınmaz halde

Yıllarca ‘Ken Bebek’ olarak dolaştı! Şimdi tanınmaz halde

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Damat ve gelinin hareketi konukları şaşkına çevirdi

Damat ve gelinin hareketi konukları şaşkına çevirdi

Aynı mahkuma aşık olmuşlardı! Uygunsuz ilişkisini itiraf etti

Aynı mahkuma aşık olmuşlardı! Uygunsuz ilişkisini itiraf etti

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.