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Denizli'de iki minibüsün çarpıştığı kazada 14 kişi yaralandı

20.08.2022 19:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de iki minibüsün çarpıştığı kazada 14 kişi yaralandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde tekstil işçilerini taşıyan minibüsün başka bir minibüsle çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı.

Güngör Erdem idaresindeki 20 JA 069 plakalı minibüs, Bozburun Mahallesi Salihağa Kavşağı yakınlarında Mehmet Emin Balga'nın kullandığı 20 BAY 27 plakalı, tekstil işçilerini taşıyan minibüsle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle işçileri taşıyan araç yan yattı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yan yatan araçta sıkışan işçileri bulunduğu yerden çıkardı.

Yaralanan 2'si sürücü 14 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.

Denizli'de iki minibüsün çarpıştığı kazada 14 kişi yaralandı

Denizli'de iki minibüsün çarpıştığı kazada 14 kişi yaralandı

Denizli'de iki minibüsün çarpıştığı kazada 14 kişi yaralandı

Denizli'de iki minibüsün çarpıştığı kazada 14 kişi yaralandı

Denizli'de iki minibüsün çarpıştığı kazada 14 kişi yaralandı

Denizli'de iki minibüsün çarpıştığı kazada 14 kişi yaralandı

Denizli'de iki minibüsün çarpıştığı kazada 14 kişi yaralandı

Denizli'de iki minibüsün çarpıştığı kazada 14 kişi yaralandı

Denizli'de iki minibüsün çarpıştığı kazada 14 kişi yaralandı

Denizli'de iki minibüsün çarpıştığı kazada 14 kişi yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Minibüs

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