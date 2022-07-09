DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Tavas ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Mustafa Kızılkaya idaresindeki 20 AGS 733 plakalı otomobil, D 330 kara yolunda Furkan Metin yönetimindeki 06 CVE 384 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan sürücü Mustafa Kızılkaya, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Kazada yaralanan Furkan Metin, Buse Metin, Kazım Emre Gökçek, Kübra Nadide Felek, Yağız Ali Metin, Mehmet Kızılkaya ve Nazif Kızılkaya, Tavas Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Kızılkaya'nın araç içinde sıkışan cenazesi itfaiye ekiplerince çıkartılarak morga kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.
Denizli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
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