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Denizli'de jandarma orman yangınlarına karşı devriyeye başladı

29.06.2022 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de jandarma orman yangınlarına karşı devriyeye başladı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de yangın riski taşıyan ormanlık alanlarda jandarma komando ve asayiş timleri, önleyici devriye görevi yürütüyor.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando timi ile jandarma asayiş ekipleri, yoğun ormanlık arazilerin bulunduğu Honaz, Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde yoğun tedbir aldı.

Kara yoluyla ulaşılan noktalarda düzenli devriye görevi yürüten ekipler, ulaşılması güç noktalarda ise dron kullanıyor.

Ekipler, Honaz Dağı Milli Parkı çevresinde kimlik ve araç sorgusu da yapıyor.

Denizli'de jandarma orman yangınlarına karşı devriyeye başladı

Denizli'de jandarma orman yangınlarına karşı devriyeye başladı

Denizli'de jandarma orman yangınlarına karşı devriyeye başladı

Denizli'de jandarma orman yangınlarına karşı devriyeye başladı

Denizli'de jandarma orman yangınlarına karşı devriyeye başladı

Denizli'de jandarma orman yangınlarına karşı devriyeye başladı

Denizli'de jandarma orman yangınlarına karşı devriyeye başladı

Denizli'de jandarma orman yangınlarına karşı devriyeye başladı

Denizli'de jandarma orman yangınlarına karşı devriyeye başladı

Denizli'de jandarma orman yangınlarına karşı devriyeye başladı

Denizli'de jandarma orman yangınlarına karşı devriyeye başladı

Denizli'de jandarma orman yangınlarına karşı devriyeye başladı

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