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Denizli'de otomobil ile midibüs çarpıştı: 5 yaralı

24.07.2021 20:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de otomobil ile midibüs çarpıştı: 5 yaralı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çal ilçesinde otomobil ile midibüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

A.O.K idaresindeki 20 AEL 059 plakalı yolcu midibüsü, Denizler-Baklan kontrolsüz kavşakta A.D'nin kullandığı 20 NE 795 plakalı otomobille çarpıştı.

Midibüs çarpmanın etkisiyle refüje yan yatarak durabildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada midibüste bulunan 17 yolcu ekipler tarafından ön cam kırılarak tahliye edildi.

Hafif şekilde yaralandığı belirlenen 5 yolcu ise çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Denizli'de otomobil ile midibüs çarpıştı: 5 yaralı

Denizli'de otomobil ile midibüs çarpıştı: 5 yaralı

Denizli'de otomobil ile midibüs çarpıştı: 5 yaralı

Denizli'de otomobil ile midibüs çarpıştı: 5 yaralı

Denizli'de otomobil ile midibüs çarpıştı: 5 yaralı

Denizli'de otomobil ile midibüs çarpıştı: 5 yaralı

Denizli'de otomobil ile midibüs çarpıştı: 5 yaralı

Denizli'de otomobil ile midibüs çarpıştı: 5 yaralı

Denizli'de otomobil ile midibüs çarpıştı: 5 yaralı

Denizli'de otomobil ile midibüs çarpıştı: 5 yaralı
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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası

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