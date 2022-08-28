DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde polis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i polis, 9 kişi yaralandı.
Eyüp K. idaresindeki 16 AFA 838 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi Gülistan Caddesi'nde seyir halindeyken Uğur Mumcu Caddesi'nden gelen polis aracıyla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada sürücü polis memuru M.K. ile araçta bulunan ve ifadelerinin alınması için Denizli Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne götürülen A.Ö, T.D, M.D, M.A ile diğer otomobildeki sürücü, eşi ve iki çocuğu yaralandı.
Yaralılar kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.
Denizli'de polis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz