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Denizli'de polis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı

28.08.2022 20:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de polis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde polis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i polis, 9 kişi yaralandı.

Eyüp K. idaresindeki 16 AFA 838 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi Gülistan Caddesi'nde seyir halindeyken Uğur Mumcu Caddesi'nden gelen polis aracıyla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada sürücü polis memuru M.K. ile araçta bulunan ve ifadelerinin alınması için Denizli Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne götürülen A.Ö, T.D, M.D, M.A ile diğer otomobildeki sürücü, eşi ve iki çocuğu yaralandı.

Yaralılar kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

Denizli'de polis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı

Denizli'de polis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı

Denizli'de polis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı

Denizli'de polis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı

Denizli'de polis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı

Denizli'de polis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı

Denizli'de polis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı

Denizli'de polis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası kaza

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