Araçta narkotik köpeği yardımıyla yapılan aramada termosa saklanan 309 gram metamfetamin ile direksiyonun altındaki bölmeye gizlenmiş ruhsatsız tabanca ve 6 mermi bulundu.

Denizli'de termosta 309 gram metamfetamin ele geçirildi, 14 kişi tutuklandı

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