YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Denizli'de yolcu otobüsü devrildi

Denizli'de yolcu otobüsü devrildi

25.08.2022 21:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de yolcu otobüsü devrildi

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yolcu otobüsü devrildi.

Denizli-Antalya kara yolu Cankurtaran mevkisinde bir yolcu otobüsü refüje çarptıktan sonra yan yattı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Otobüsten yaralıların tahliyesinin ekiplerce sürdürüldüğü öğrenildi.

Denizli'de yolcu otobüsü devrildi

Denizli'de yolcu otobüsü devrildi

Denizli'de yolcu otobüsü devrildi

Denizli'de yolcu otobüsü devrildi

Denizli'de yolcu otobüsü devrildi

Denizli'de yolcu otobüsü devrildi

Denizli'de yolcu otobüsü devrildi

Denizli'de yolcu otobüsü devrildi

Denizli'de yolcu otobüsü devrildi

Denizli'de yolcu otobüsü devrildi

Denizli'de yolcu otobüsü devrildi

Denizli'de yolcu otobüsü devrildi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
yolcu otobüsü İtfaiye

Denizli Namaz Vakitleri 25 Ağustos Perşembe

İmsak
04:53
Sabah
06:20
Öğle
13:11
İkindi
16:53
Akşam
19:51
Yatsı
21:13
Denizli ECZANELER
Denizli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kayınvalide kıyafet seçimiyle düğünde olay yaratınca...

Kayınvalide kıyafet seçimiyle düğünde olay yaratınca...

Hemen yemeyi bırakın! Bel çevresini kalınlaştırıyor

Hemen yemeyi bırakın! Bel çevresini kalınlaştırıyor

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Gizli kalp hastalığı! Kanserden daha kötü olabilir

Gizli kalp hastalığı! Kanserden daha kötü olabilir

Sinirlerinize hâkim olmalısınız! Zincirleme etkisi olabilir

Sinirlerinize hâkim olmalısınız! Zincirleme etkisi olabilir

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.