Denizlili sağlık memuru Mehmet Çolak sokakta yaralı bulduğu kargayı evinde tedavi etti

Çolak, karganın kısa zamanda evin bir bireyi haline geldiğini belirterek, "Ona evin içinde uçma talimleri yaptırıyorum. Kanatları gelişmeye başladı. Uçmak için çaba sarf ediyor. Bir yerde onu hapsetmek de istemiyorum. Alıştık birbirimize. Gene de kendine bakacak düzeye geldiği zaman bırakmayı düşünüyorum ama belli de olmaz." diye konuştu.

Kuşun zeki olduğunu ve ismiyle çağrıldığında tepki verdiğini dile getiren Çolak, "Kargayı eve ilk getirdiğimde ailem önce şaşırdı. Sonra sevindiler. Biz köylü çocuğu olduğumuz için hayvanların bizde hep yeri olmuştur. Arap benim için bir numara. Çocuklarım kıskanıyorlar Arap'ı. İşe gittiğimde acaba ne yaptı diye düşünüyorum. Omzumdayken ya da kafesteyken 'Arap' diye seslendiğimde dönüp baba bakıyor. Kulaklarımı gagalıyor. Çok mutluyum, onu sağlığına kavuşturdum. Ailemizden biri gibi oldu. Evde eşim ve oğlumla bakıyoruz. Onun sevgisi çok ayrı." sözlerine yer verdi.

