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Denizlili sağlık memuru Mehmet Çolak sokakta yaralı bulduğu kargayı evinde tedavi etti

19.06.2021 12:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çolak: - "Çok mutluyum, onu sağlığına kavuşturdum. Ailemizden biri gibi oldu"

DENİZLİ (AA) - SEBAHATDİN ZEYREK - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 52 yaşındaki sağlık memuru Mehmet Çolak, yolda yaralı bulduğu kargayı evinde sağlığına kavuşturdu.

İl Sağlık Müdürlüğünde görevli Mehmet Çolak, geçen ay iş yerinin yakınlarında yolda baygın halde bir karga yavrusu gördü.

Kuşu evine getiren Çolak, eşi ve oğluyla yaralı kargayı tedavi etti.

Şırıngayla beslediği kuşa "Arap" ismini veren Çolak, işten arta kalan tüm zamanını kargayla geçiriyor.

- "İsmini biliyor"

Mehmet Çolak, AA muhabirine, baygın ve yaralı halde bulduğu kuşun yuvasından düşmüş olabileceğini tahmin ettiğini söyledi.

Tedbir amacıyla veterinere de götürdüğü kuşu sokakta bıraksa kedilere yem olacağını anlatan Çolak, "Ona kartondan ev yaptık. Güçsüz kalmıştı, onu besledik ve iyileşti." dedi.

Çolak, karganın kısa zamanda evin bir bireyi haline geldiğini belirterek, "Ona evin içinde uçma talimleri yaptırıyorum. Kanatları gelişmeye başladı. Uçmak için çaba sarf ediyor. Bir yerde onu hapsetmek de istemiyorum. Alıştık birbirimize. Gene de kendine bakacak düzeye geldiği zaman bırakmayı düşünüyorum ama belli de olmaz." diye konuştu.

Kuşun zeki olduğunu ve ismiyle çağrıldığında tepki verdiğini dile getiren Çolak, "Kargayı eve ilk getirdiğimde ailem önce şaşırdı. Sonra sevindiler. Biz köylü çocuğu olduğumuz için hayvanların bizde hep yeri olmuştur. Arap benim için bir numara. Çocuklarım kıskanıyorlar Arap'ı. İşe gittiğimde acaba ne yaptı diye düşünüyorum. Omzumdayken ya da kafesteyken 'Arap' diye seslendiğimde dönüp baba bakıyor. Kulaklarımı gagalıyor. Çok mutluyum, onu sağlığına kavuşturdum. Ailemizden biri gibi oldu. Evde eşim ve oğlumla bakıyoruz. Onun sevgisi çok ayrı." sözlerine yer verdi.

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Denizlili sağlık memuru Mehmet Çolak sokakta yaralı bulduğu kargayı evinde tedavi etti

- Çolak: - "Çok mutluyum, onu sağlığına kavuşturdum. Ailemizden biri gibi oldu"

Denizlili sağlık memuru Mehmet Çolak sokakta yaralı bulduğu kargayı evinde tedavi etti

Denizlili sağlık memuru Mehmet Çolak sokakta yaralı bulduğu kargayı evinde tedavi etti

Denizlili sağlık memuru Mehmet Çolak sokakta yaralı bulduğu kargayı evinde tedavi etti

Denizlili sağlık memuru Mehmet Çolak sokakta yaralı bulduğu kargayı evinde tedavi etti

Denizlili sağlık memuru Mehmet Çolak sokakta yaralı bulduğu kargayı evinde tedavi etti

Denizlili sağlık memuru Mehmet Çolak sokakta yaralı bulduğu kargayı evinde tedavi etti
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