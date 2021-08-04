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Denizlispor'da devir teslim töreni yapıldı

04.08.2021 18:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizlispor'da devir teslim töreni yapıldı

DENİZLİ (AA) - Denizlispor Kulübünün olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Mehmet Uz görevi devraldı.

Yeşil-siyahlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, dün gerçekleştirilen seçimli olağanüstü genel kurul toplantısı sonrası Haluk Ulusoy Tesisleri'nde devir teslim töreni yapıldı.

Genel kurulda başkanlığa seçilen Mehmet Uz, görevi Denizlispor'un eski başkanı Ali Çetin'den devraldı.

Uz, hizmetlerinden dolayı Çetin'e teşekkür etti. Çetin de yeni yönetim kuruluna başarılar diledi.

Devir teslim törenine yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Denizlispor'da devir teslim töreni yapıldı

Denizlispor'da devir teslim töreni yapıldı

Denizlispor Kulübünün yeni başkanı Mehmet Uz oldu

Denizlispor Kulübünün yeni başkanı Mehmet Uz oldu

Denizlispor Kulübünün yeni başkanı Mehmet Uz oldu

Denizlispor Kulübünün yeni başkanı Mehmet Uz oldu

Denizlispor Kulübünün yeni başkanı Mehmet Uz oldu

Denizlispor Kulübünün yeni başkanı Mehmet Uz oldu

Denizlispor Kulübünün yeni başkanı Mehmet Uz oldu

Denizlispor Kulübünün yeni başkanı Mehmet Uz oldu
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