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Depremde ailesini kaybeden Ece Dizdar'dan duygulandıran paylaşım: Hayat bir daha hiç aynı olmadı

17.08.2022 21:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

17 Ağustos 1999 depreminde anne ve babasını kaybeden ünlü oyuncu Ece Dizdar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duygulandırdı. Ailesinden geriye kalan fotoğrafları paylaşan Ece Dizdar, "17 rakamını sevmem. Ağustos kelimesini de. Böyle gün olmaz bence mesela. Kalbim her sene bir vuruş aksar. Hayat bir daha hiç aynı olmadı" ifadelerini kullandı.

Merkez üssü Gölcük olan 17 Ağustos 1999 depreminde henüz 17 yaşındayken anne ve babasını kaybeden ünlü oyuncu Ece Dizdar, depremin yıl dönümünde sosyal medya hesabından duygu dolu bir paylaşım yaptı.

AİLESİNİ DEPREMDE KAYBEDEN ECE DİZDAR'DAN DUYGU DOLU 17 AĞUSTOS PAYLAŞIMI

Depremin ardından ünlü oyuncu Hatice Aslan tarafından evlat edinilen Dizdar, depremin 23. yıl dönümünde ailesinin fotoğraflarını paylaşarak onları andı.
Dizdar fotoğrafların altına, “17 rakamını sevmem. Ağustos kelimesini de. Böyle gün olmaz bence mesela. Kalbim her sene bir vuruş aksar.
Ailenin kaybının bir doğal afet dolayısıyla oluşu, bu günün toplumun belleğinin bir parçası oluşu ilginç bir şey. Her sene bu paylaşımı yapmak önce anlamsızlaşır, dersin ki ben kime anlatıyorum bunu, neden anlatıyorum.
Sonra da dersin ki bu gizli bir kulüp, depremde bir parçasını kaybedenlerin kabul edildiği bir kulüp. Bir ses et sen yine de. Yüzüm güler benim bilirsiniz, sadece bugün söylerim.
Yavaş yavaş yaşıtlarımın ebeveynleri hastalanıyor, ölümler başlıyor, beni yeni anlamaya başlayanlar oldu bu yıllarda. 23 yıl önce bugün ailemi depremde kaybettim.
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Anahtar Kelimeler:
Ece Dizdar
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