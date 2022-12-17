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Derbide taraftarlar sahaya girdi, yüzüne metal kovayla vurulan kalecinin yüzü kesildi! Dünya, Avustralya'da yaşanan skandalı konuşuyor...

17.12.2022 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya A Ligi'nin 8. haftasında Melbourne City ile Melbourne Victory karşı karşıya geldi. İki şehrin takımının kozlarını paylaştığı derbinin 22. dakikasında yaşananlar ise futbol tarihine kara bir leke olarak geçti. Güvenlik güçlerini aşarak sahaya atlayan bir taraftar, Melbourne City kalecisi Tom Glover'ın yüzüne metal kovayla vurdu ve oyuncuyu yaraladı. Hakemin de saldırıya uğradığı maç tatil edildi. İşte detaylar...

Dünya Avustralya'da yaşanan skandalı konuşuyor! Avustralya A Ligi'nde 8. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ederken, Melbourne City ile Melbourn Victory arasında oynanan derbide futbolseverler, sahalarda asla görmek istemeyeceği bir manzara ile karşı karşıya kaldı. Müsabakanın 22. dakikasında yaşanan olay, sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

TSİ 11.45'te başlayan karşılaşmada Melbourne City 11. dakikada Aiden O'Neill'ın golüyle 1-0 öne geçti.

KALECİNİN YÜZÜNÜ KESTİLER

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Maç; ev sahibi ekibin üstünlüğüyle devam ederken, 22. dakikada güvenlik güçlerini atlatan bir taraftar sahaya girdi ve Melbbourne City kalecisi Tom Glover'ın yüzüne metal bir kovayla vurdu. Yüzünde kesikler oluştuğu görülen kaleci, hemen soyunma odasına götürüldü.

BÜYÜK ARBEDE YAŞANDI, HAKEM YARALANDI

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Daha sonra birçok taraftar saha içine girdi ve yeşil zemin üzerinde büyük bir arbede yaşandı. Avustralya Futbol Federasyonu ise taraftarlarla yaşanan arbede sırasında hakem Alex King'in de yaralandığını açıkladı.

Kaleci Tom Glover'ın son durumuyla ilgili ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İşte o anlar...

İŞTE O ANLAR

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