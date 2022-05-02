Derya Açıkgöz ablası Hadise'nin nikahında çekildiği kareleri paylaştı

Magazin basını, Hadise ve Mehmet Dinçerler'i nerede görse "Düğün ne zaman?" sorusunu yöneltiyordu. Bu sorulara kaçamak cevaplar veren aşıklar, dün akşam büyük bir sürprize imza attı. Ünlü çift, Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen nikahla dünyaevine girdi.

GÖRÜMCE, GELİN ÇİÇEĞİYLE POZ VERDİ

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen düğün töreninde, düğüne katılanlardan görüntü alınmamaları talep edildi. Nikah anına ait tek bir kare bile henüz ortaya çıkmadı ama davetlilerden fotoğraflar gelmeye başladı. İlk olarak Mehmet Dinçerler'in kız kardeşi Tuğba Dinçerler, Çırağan Sarayı'ndan paylaşım yaptı. Tuğba Dinçerler'in gelin çiçeği ile verdiği poz dikkat çekti.

BİRKAÇ KARE DE BALDIZDAN GELDİ

Bu özel güne ait birkaç kare de Hadise'nin kız kardeşi Derya Açıkgöz'den geldi. Açıkgöz, nikahta giydiği elbise ile ayna karşısında verdiği pozu paylaştı. Birkaç selfie'ye de hesabında yer veren Açıkgöz, nikah anından herhangi bir paylaşım yapmadı.