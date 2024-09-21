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Dev derbide akıl almaz olay! Her şey 1 dakikada oldu... Önce tuttu sonra kendi kalesine attı!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
21.09.2024 20:34
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Trendyol Süper Lig'in 6.haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor. Dev derbide 1 dakika içerisinde yaşananlar dikkatleri çekti

Trendyol Süper Lig'in 6.haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor. Dev derbide 1 dakika içerisinde yaşananlar dikkatleri çekti.

%100 GOL ÇIKARDI

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Dakikalar 19'u gösterdiğinde Galatasaraylı Gabriel Sara, Fenerbahçe kalecisi Livakovic ile karşı karşıya kaldı. Brezilyalı futbolcunun çektiği şutu başarılı file bekçisi akıl almaz bir şekilde kurtardı.

KENDİ KALESİNE ATTI

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Bu yaşananların ardından sadece bir dakika sonra Hırvat kaleci kendi kalesine attı. Lucas Torreira'nın uzak mesafede çektiği şut direkten dönüp kalecinin sırtına çarpınca sarı - kırmızılılar 1-0 öne geçti.

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Anahtar Kelimeler:
Lucas Torreira fenerbahçe galatasaray Dominik Livakovic
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