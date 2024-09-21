Dev derbide akıl almaz olay! Her şey 1 dakikada oldu... Önce tuttu sonra kendi kalesine attı!

Trendyol Süper Lig'in 6.haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor. Dev derbide 1 dakika içerisinde yaşananlar dikkatleri çekti.
Dakikalar 19'u gösterdiğinde Galatasaraylı Gabriel Sara, Fenerbahçe kalecisi Livakovic ile karşı karşıya kaldı. Brezilyalı futbolcunun çektiği şutu başarılı file bekçisi akıl almaz bir şekilde kurtardı.
Bu yaşananların ardından sadece bir dakika sonra Hırvat kaleci kendi kalesine attı. Lucas Torreira'nın uzak mesafede çektiği şut direkten dönüp kalecinin sırtına çarpınca sarı - kırmızılılar 1-0 öne geçti.