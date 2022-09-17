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DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Elazığ'da parti binasının açılışını yaptı

17.09.2022 12:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Elazığ'da parti binasının açılışını yaptı

ELAZIĞ (AA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Elazığ'da partisinin Yazıkonak Belde Başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi.

Babacan, Yazıkonak beldesinde esnafa ziyarette bulundu, vatandaşlarla sohbet etti.

Daha sonra parti binasının açılışını yapan Babacan, binanın hayırlı olmasını diledi.

Teşkilatlarının vatandaşların hizmetinde olduğunu kaydeden Babacan, şöyle konuştu:

"Güçlü bir teşkilat kurmuş olmamız, bu girmiş olduğumuz seçim döneminde hem partimiz hem de Türkiye'miz için çok önemli. Teşkilatlarımız vatandaşlarımızla doğrudan temaslı, onları dinliyorlar. Sorunları anlıyorlar. Vatandaşlarımızın çözüm önerileriyle ilgili görüşlerini alıyorlar ve partimizin oluşturduğu çözümleri ve politikaları anlatıyorlar."

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Elazığ'da parti binasının açılışını yaptı

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Elazığ'da parti binasının açılışını yaptı

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Elazığ'da parti binasının açılışını yaptı

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Elazığ'da parti binasının açılışını yaptı

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Elazığ'da parti binasının açılışını yaptı

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Elazığ'da parti binasının açılışını yaptı

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Elazığ'da parti binasının açılışını yaptı

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Elazığ'da parti binasının açılışını yaptı

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