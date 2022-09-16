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DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Elazığ'da temaslarda bulundu

16.09.2022 18:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Elazığ'da temaslarda bulundu

ELAZIĞ (AA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Elazığ'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Beraberindeki Genel Başkan yardımcıları İbrahim Çanakcı, İdris Şahin ve Cem Avşar ile kente gelen Babacan, bir otelde basın toplantısı düzenledi.

Babacan, burada yaptığı konuşmada, ülke genelinde teşkilatlanma süreçlerinin başarıyla devam ettiğini ve her geçen gün büyüyen bir teşkilat yapılarının olduğunu söyledi.

Vatandaşa doğrudan ulaşmak, onları dinlemek ve parti politikalarını anlatmak açısından teşkilat yapılanmasının son derece önemli olduğunu ifade eden Babacan, partilerinin hazırladığı 12 eylem planını anlattı.

Bir gazetecinin, "Hazırladığınız eylem planının ittifak ortaklarınız tarafından uygun görülmemesi halinde bir sıkıntı doğar mı, çünkü her partinin hazırladığı bir parti programı var." şeklindeki sorusu üzerine Babacan, şöyle konuştu:

"Şu anda altılı masa bir ittifak değil biliyorsunuz. O altılı masanın bir ortak cumhurbaşkanı adayı hedefi var, bu aday da henüz belirlenmiş değil. Bu ortak aday belirlenmeden önce geçiş sürecinin yol haritası çalışmasıyla ortak adayın seçim beyannamesi niteliğinde bütün bu politika alanlarının ortaklaştığı bir çalışmaya da ihtiyaç var."

Babacan, şöyle devam etti:

"Parlamenter sistem iddiasıyla seçime gidiyoruz, hedefimiz parlamenter sistemdir ama seçime gidip mevcut anayasaya göre ülkenin parlamenter sisteme kadar da yönetilmesi gerekiyor. Bunun için çok özel bir çalışma gerekiyor, bunu da bütün detaylarıyla hazırlıyoruz. Diğer partilerin de bunun için bir çalışması olduğunu biliyoruz. Bir noktada bu çalışmaları bir araya getirip bir ortak zemin arayışı gerekecek. Bunlar olmadan da ortak aday konusunda ilerlemenin zor olacağını düşünüyoruz."

Babacan, ortak adayın belirlendiği günden itibaren seçim politikalarına ilişkin de sorular soracaklarını aktararak, "Mesela denilecek ki 'Sen Suriye konusunda ne düşünüyorsun' ya da 'Suriyeliler konusunda ne düşünüyorsun.' Ya da 'Sağlık konusunda ne yapacaksın.' Ortak aday 'Ben bilmem partililere sorayım mı?' diyecek yoksa kendi dağarcığıyla mı konuşacak. İkisi de yanlış, kendi dağarcığıyla konuşması da yanlış çünkü 6 partinin desteğiyle madem cumhurbaşkanı seçilebilecek, politikaların da böyle ortak bir paydada buluşması lazım. Her alanda bütün detaylarıyla bunları 6 parti olarak yapalım." ifadelerini kullandı.

Babacan, daha sonra kent merkezinde bir araya geldiği vatandaşların taleplerini ve sorunlarını dinledi.

Gazi Caddesi'nde parti otobüsünün yanına kurulan platformdan vatandaşlara selamlama konuşması yapan Babacan, otobüsle şehir turu attı.

Babacan'a ziyareti esnasında tepki gösteren bir kişi, polisler tarafından alandan uzaklaştırıldı.

Ali Babacan'a ziyaretlerinde 8 köşeli şapka ve Elazığspor atkısı hediye edildi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Elazığ'da temaslarda bulundu

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Elazığ'da temaslarda bulundu

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Elazığ'da temaslarda bulundu

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Elazığ'da temaslarda bulundu

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Elazığ'da temaslarda bulundu

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Elazığ'da temaslarda bulundu

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Elazığ'da temaslarda bulundu

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Elazığ'da temaslarda bulundu

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Elazığ'da temaslarda bulundu

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Elazığ'da temaslarda bulundu

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Elazığ'da temaslarda bulundu

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Elazığ'da temaslarda bulundu

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Elazığ ziyaret

Elazığ Namaz Vakitleri 16 Eylül Cuma

İmsak
04:35
Sabah
05:58
Öğle
12:23
İkindi
15:53
Akşam
18:38
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