YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Konya'da ziyaretlerde bulundu

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Konya'da ziyaretlerde bulundu

07.10.2022 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Konya'da ziyaretlerde bulundu

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Konya'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Beraberindeki heyetle kente gelen Babacan, Selçuklu ilçesi 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Kos Camisi'nde cuma namazını kıldı.

Ardından organize sanayi bölgesindeki bazı firmaları ziyaret eden Babacan, yetkililerle bir süre sohbet etti.

Babacan yarın, kentte çeşitli STK'ların temsilcileri ve iş insanlarıyla bir araya gelecek.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Konya'da ziyaretlerde bulundu

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Konya'da ziyaretlerde bulundu

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Konya'da ziyaretlerde bulundu

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Konya'da ziyaretlerde bulundu

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Konya'da ziyaretlerde bulundu

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Konya'da ziyaretlerde bulundu

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Konya'da ziyaretlerde bulundu

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Konya'da ziyaretlerde bulundu

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Konya ziyaret

Konya Namaz Vakitleri 7 Ekim Cuma

İmsak
05:24
Sabah
06:44
Öğle
12:43
İkindi
15:58
Akşam
18:32
Yatsı
19:47
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bunu yemekten vazgeçin! Sakat bırakabilir hatta öldürebilir!

Bunu yemekten vazgeçin! Sakat bırakabilir hatta öldürebilir!

Cinsel hayatı coşturur, testosteronu zirveye çıkarır, libidoyu uçurur...

Cinsel hayatı coşturur, testosteronu zirveye çıkarır, libidoyu uçurur...

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Zararı gözle görülse ağzınıza sürmezsiniz... Ölüme götürüyor!

Zararı gözle görülse ağzınıza sürmezsiniz... Ölüme götürüyor!

Bugün sadece geleceği düşünün! Sıradaki büyük zıplama geliyor

Bugün sadece geleceği düşünün! Sıradaki büyük zıplama geliyor

Beyler, kokunuzla herkesi büyülemek ister misiniz? Sonbahara en yakışan erkek parfümlerini keşfedin

Beyler, kokunuzla herkesi büyülemek ister misiniz? Sonbahara en yakışan erkek parfümlerini keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.