DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Tunceli'de parti binasının açılışını yaptı

TUNCELİ (AA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Tunceli'de partisinin İl Başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi.

Ali Babacan, beraberindeki heyetle geldiği kentte partililerce karşılandı, vatandaşlarla sohbet etti.

Daha sonra Atatürk Mahallesi'ndeki parti binasının açılışını yapan Babacan, binanın "hayırlı" olmasını diledi. Türkiye'nin 7 bölgesinde programlar yaptıklarını belirten Babacan, şunları kaydetti:

"Biz, sevginin, barışın, demokrasinin ve eşitliğin türküsünü her dilde söylemek için bugün buradayız. Bizim hedefimiz kimliği, dili, dini, mezhebi, siyasi görüşü, yaşam felsefesi ne olursa olsun, herkesin eşit ve onurlu bir vatandaş olduğu ülkedir. Bizim hedefimiz budur. Bizim hedefimiz, hepimizin Türkiye'sidir."

Babacan, programı kapsamında Dersim Spor Kulübü ve Tunceli Cemevi'ni de ziyaret etti.