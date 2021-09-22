YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu

22.09.2021 18:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Şimdiye kadar yapılmayan detayla seçimlerden sonra kurulacak hükümetin yol haritasını hazırlıyoruz." dedi.

Temasları kapsamında Zonguldak'a gelen Babacan, Alaplı ilçesinde esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet etti. Babacan, daha sonra Ereğli ilçesindeki bir otelde sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi.

Burada konuşan Babacan, ilk olarak tarım alanında 56 maddelik eylem planını, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin yıl dönümünde afet yönetimiyle ilgili eylem planını ve son olarak da sosyal politikalarla ilgili planlarını açıkladıklarını belirterek, "Yaptığımız çalışma, herhangi bir hükümet programının çok ötesinde. Hükümet programları dahi bizim çalışmamız yanında kısa özet çalışmalardır. Dolayısıyla şimdiye kadar yapılmayan detayla seçimlerden sonra kurulacak hükümetin yol haritasını hazırlıyoruz." diye konuştu.

Ekonomiye yönelik eleştirilerde bulunan Babacan, maliyetlerin artması nedeniyle fiyat artışlarının yaşandığını ancak sabit gelirli emekliler, işçiler, memur vatandaşların satın alma gücünün düştüğünü söyledi.

Toplantının ardından gittiği Kilimli ilçesindeki özel bir maden ocağında işçilerle sohbet eden Babacan'a, madencilerin kullandığı eski usul gaz lambası hediye edildi.

Babacan, daha sonra üretimin yapıldığı maden ocağına indi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak

Zonguldak Namaz Vakitleri 23 Eylül Perşembe

İmsak
05:08
Sabah
06:34
Öğle
12:50
İkindi
16:14
Akşam
18:57
Yatsı
20:17

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler23 Eylül Perşembe

Buket Eczanesi
Merkez
Çatalağzı Eczanesi
Merkez
Görkem Eczanesi
Merkez
Sonat Eczanesi
Merkez
Yazıcı Eczanesi
Merkez
Yüksel Eczanesi
Merkez
Çavuşoğlu Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster
Zonguldak ECZANELER
Zonguldak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Sivas'ta trafik kazalarında 11 kişi yaralandı

Sivas'ta trafik kazalarında 11 kişi yaralandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bursa'da 8 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

Bursa'da 8 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

Bursa'da hırsızlık zanlısı girdiği evin sahibini bıçakladı

Bursa'da hırsızlık zanlısı girdiği evin sahibini bıçakladı

"Amasya çöreği" coğrafi işaretle tescillendi

"Amasya çöreği" coğrafi işaretle tescillendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.