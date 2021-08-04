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DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'ın kayınpederinin cenazesi Afyonkarahisar'da toprağa verildi

04.08.2021 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Babacan'ı telefonla arayarak başsağlığı dileklerini iletti

AFYONKARAHİSAR (AA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın kayınpederi İrfan Yurter, Afyonkarahisar'da son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara'da geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede 76 yaşında vefat eden İrfan Yurter'in cenazesi, Afyonkarahisar'daki Paşa Camisi'ne getirildi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile Yurter ailesi, burada taziyeleri kabul etti.

Öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yurter'in naaşı, Afyonkarahisar Asri Mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Babacan ile Yurter ailesinin yanı sıra, siyasi parti temsilcileri, iş insanları ve sevenleri katıldı.

- CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Babacan'a "başsağlığı" diledi

Öte yandan CHP'den yapılan açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, kayınpederi İrfan Yurter'i kaybeden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı telefonla arayarak Babacan ve Yurter ailelerine başsağlığı dileklerini ilettiği belirtildi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'ın kayınpederinin cenazesi Afyonkarahisar'da toprağa verildi

- CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Babacan'ı telefonla arayarak başsağlığı dileklerini iletti

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'ın kayınpederinin cenazesi Afyonkarahisar'da toprağa verildi

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'ın kayınpederinin cenazesi Afyonkarahisar'da toprağa verildi

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'ın kayınpederinin cenazesi Afyonkarahisar'da toprağa verildi

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'ın kayınpederinin cenazesi Afyonkarahisar'da toprağa verildi

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'ın kayınpederinin cenazesi Afyonkarahisar'da toprağa verildi

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'ın kayınpederinin cenazesi Afyonkarahisar'da toprağa verildi

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'ın kayınpederinin cenazesi Afyonkarahisar'da toprağa verildi

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'ın kayınpederinin cenazesi Afyonkarahisar'da toprağa verildi

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'ın kayınpederinin cenazesi Afyonkarahisar'da toprağa verildi

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'ın kayınpederinin cenazesi Afyonkarahisar'da toprağa verildi
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