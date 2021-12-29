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Devlet desteğiyle mantar üretim tesisi kuran çiftçi, 20 kişiyi istihdam ediyor

29.12.2021 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nevşehirli girişimci Fatih Çelik: - "Mantarı Niğde, Mersin, Trabzon, Kırşehir ve Nevşehir'de pazarlıyoruz. Pazarlamada bir sıkıntı yaşanmıyor. Mahsulü, kesimi yapıldıktan sonra bozulmasın diye soğuk hava deposunda muhafaza ediyoruz"

NEVŞEHİR (AA) - DİLAVER CAN - Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde hububat ekimiyle uğraşan çiftçi Fatih Çelik, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) desteğiyle kurduğu kültür mantarı üretim tesisinde günlük bir ton ürün yetiştiriyor.

Buğday ve arpa yetiştirerek geçimi sağlarken İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün devlet destekleriyle ilgili bilgilendirme toplantısında edindiği bilgilerle mantar üretimine yönelen Çelik, yaklaşık 3 milyon lira maliyetle mantar üretim tesisi kurdu.

TKDK'den yüzde 50 hibe desteği alarak kurduğu tesiste iki yıldır üretim yapan Çelik, tesisi büyüterek hem ekonomiye hem de istihdama daha fazla katkı sağlamayı hedefliyor.

Çelik, AA muhabirine, tesisteki 11 odada beyaz şapkalı mantar ürettiklerini söyledi.

Mantarın üretim aşamalarına ilişkin bilgi veren Çelik, şöyle dedi:

"Buğday balyası ve tavuk gübresi karışımıyla pastörize olan ham madde mantar kompostu, ürün kalitesini gösteren en büyük etkendir. Mantar kompostu kaliteli olursa her zaman para kazanabilirsiniz. Kompost geldikten sonra 5 gün bekletilir ve üzeri açılır. Tiftik yaptıktan sonra torf denilen su tutma kapasitesi yüksek toprak sereriz. Daha sonra mantar oluşmaya başlar. Hijyen için 60 günde bir sistemi geri boşaltır ve yeni baştan aynı çalışmayı devam ettiririz. Günlük üretim kapasitemiz 1 ton. Bu tesiste paketleme dahil açık alanlarda 20 kişi istihdam ediyoruz. Üretilen mantarı Niğde, Mersin, Trabzon, Kırşehir ve Nevşehir'de pazarlıyoruz. Pazarlamada bir sıkıntı yaşanmıyor. Mahsulü, kesimi yapıldıktan sonra sıcakta bozulmasın diye soğuk hava deposunda muhafaza ediyoruz."

- "Bölgenin en büyük ve modern tesisi"

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Halit Can da Bakanlığın sağladığı desteklere dikkati çekerek, çiftçiler, yetiştiriciler ve yatırımcıları bunlardan yararlanmaya davet etti.

İlçede devlet desteğiyle kurulan mantar üretim tesisisin, İç Anadolu Bölgesi'ndeki önemli kapasiteye sahip tesislerden olduğunu belirten Can, bu yatırımı ilçeye kazandırmaktan dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.

Gülşehir Ziraat Odası Başkanı Hacı Mehmet Baysal, tesisin ilçedeki diğer çiftçiler için örnek teşkil ettiğini vurgulayarak, "Çiftçimiz tesisi kurdu ve başarıyı yakalamış durumda. Üretimi mükemmel düzeyde. Bu kapsamda bölgenin en büyük ve modern tesisi. Biz çiftçiler olarak pandemi de olsa krizler de olsa ülkemiz için her zaman üretmeye hazırız. Elimiz her zaman taşın altındadır." dedi.

Devlet desteğiyle mantar üretim tesisi kuran çiftçi, 20 kişiyi istihdam ediyor

- Nevşehirli girişimci Fatih Çelik: - "Mantarı Niğde, Mersin, Trabzon, Kırşehir ve Nevşehir'de pazarlıyoruz. Pazarlamada bir sıkıntı yaşanmıyor. Mahsulü, kesimi yapıldıktan sonra bozulmasın diye soğuk hava deposunda muhafaza ediyoruz"

Devlet desteğiyle mantar üretim tesisi kuran çiftçi, 20 kişiyi istihdam ediyor

Devlet desteğiyle mantar üretim tesisi kuran çiftçi, 20 kişiyi istihdam ediyor

Devlet desteğiyle mantar üretim tesisi kuran çiftçi, 20 kişiyi istihdam ediyor

Devlet desteğiyle mantar üretim tesisi kuran çiftçi, 20 kişiyi istihdam ediyor

Devlet desteğiyle mantar üretim tesisi kuran çiftçi, 20 kişiyi istihdam ediyor

Devlet desteğiyle mantar üretim tesisi kuran çiftçi, 20 kişiyi istihdam ediyor

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