Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca gençlere yönelik 8'incisi düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" Sakarya'da başladı.

Gençleri kamu kurumlarıyla buluşturmak amacıyla Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlik kapsamında çeşitli kurumlar, ziyaretçileri bilgilendirmek ve çalışmalarını tanıtmak amacıyla stant açtı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda organize edilen, bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı ofisleri ile Cumhurbaşkanlığına bağlı kuruluşların yer aldığı etkinliğe, lise ve üniversiteli gençler ilgi gösterdi.

Ziyaretçiler, burs, hibe, fon ve kredi gibi maddi destekler, ihtiyaç duydukları staj programları, uluslararası alandaki proje destekleri konularında burada bilgilendiriliyor.

- AA standı da yer alıyor

Anadolu Ajansı (AA) da alanda yer alan standıyla gençlerle bir araya geldi. Standa ilgi gösteren gençlere, Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Direktörlüğü çalışanları faaliyetler hakkında bilgi verdi. İnsan Kaynakları ve Strateji Direktörlüğü çalışanları ise staj programları ve kariyer fırsatları hakkında öğrencilere bilgi aktardı.

Vali Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Evren Başar ve çeşitli kurumların temsilcileri de AA standını ziyaret etti.

Başar, AA muhabirine, etkinliğin 8'incisini Sakarya'da yaptıklarını söyledi. Sakarya'da ve gençlerle bir arada bulunmaktan dolayı memnun olduklarını belirten Başar, "İletişim Başkanlığı olarak devletimizin gençlerimize yönelik imkan tanıdığı destek, hibe, fon, burs gibi teşvik unsurlarını ilgili kurumların uzman personelleriyle yüz yüze, birebir anlatmak üzere buradayız. Bu sayede gençlerimiz geleceklerini kurgularken, kariyerlerini planlarken, devletimizin hangi imkanlarıyla neler yapabilecekleri hususunda bir farkındalık oluşturmak istiyoruz." diye konuştu.

- "Yıl sonuna kadar 8 ilde daha bu etkinliğimiz devam edecek"

Bugüne kadar 250 bine yakın gençle yakın temas kurduklarını, Sakarya'da da ilginin yoğun olduğunu ifade eden Başar, "İnşallah önümüzdeki hafta sonu Kocaeli, ondan sonraki hafta sonu da Bursa'da olacağız. Yıl sonuna kadar 8 ilde daha bu etkinliğimiz devam edecek. Sakarya'da bulunan gençleri buraya davet ediyorum." dedi.

Vali Kaldırım da etkinliğe ilginin fazla olduğunu, hem farkındalık oluşturma hem de teşviklerin daha sağlıklı yürütülmesi noktasında güzel çalışma olduğunu söyledi.

Burada ana hedefin vatandaşı doğru bilgilendirmek olduğunu vurgulayan Kaldırım, "Uzaktan iletişimin arttığı bir çağdayız ama birebir iletişimi de önemsiyorum, önemli olduğunu düşünüyorum. Burada 20'yi aşkın kuruluş var. Vatandaşın merkezi düzeyde göremediği kuruluşları böyle sahada görmesi, ayrı iletişim kanalı, vatandaş için de farklı deneyim oluyor. Bu açıdan başta İletişim Başkanımız Fahrettin Altun olmak üzere ekibine, kurumlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Vali Kaldırım, gençlerin burada alanında, eğitiminde, kariyer planlamasında nasıl başarılı olacağına dönük güzel bilgiler aldığını belirterek, "Hedef, kaliteli insan kaynağı yetiştirmek. Bu tür çalışmalar aynı zamanda insan kaynağımızın geliştirilmesinde, iyileştirilmesinde pencere görevi görüyor. Vatandaş buradan hem dünyayı görebiliyor hem de doğru bilgilendirilmiş oluyor." diye konuştu.

Başkan Yüce de Sakarya'nın yatırım ve teşvikler konusunda ilgili olduğunu belirterek, "Açılır açılmaz vatandaşımız yoğun ilgi gösterdi. Burada bütün yatırım teşvikleriyle ilgili neler yapılabilir, nasıl yatırım yapılabilir, bununla ilgili çalışmalar yapılıyor, bilgiler veriliyor. Çok güzel, hayırlı olsun." dedi.