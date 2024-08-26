Didem Kınalı Cihangir'deki evini gezdirdi! 2 katlı evinin Galata manzaralı balkonu mest etti

İbo Show ile ünlenen oryantal Didem Kınalı, 2022 yılında Cihangir'de dubleks daire satın almıştı.
O dönem açıklamalar yapan Kınalı "Mütevazi bir ev ve içi harap durumda. Köpek bağlasan durmaz. Evin rayiç değeri belki 300 bin TL bile değil ama Cihangir'in acayip bir semt olduğunu hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Fırsatçılar bir milyon TL'den kapı açıyorlar. O fiyata bulursanız öpün başınıza koyun. 1 artı 1 evlerin kirası 16 bin TL. Bir yıldır araştırıyorum ancak bütçeme uygun bir ev bulabildim. Son kuruşuma kadar ev için verdiğimden evin içerisini yaptıramadım" demişti.
Didem Kınalı aldığı evi yavaş yavaş yeniledi ve kendi tarzına göre dekore etti. Kınalı 2 katlı 3 odalı evinin kapılarını da Evrim Akın'a açtı.
Oryantal olarak tanınan Kınalı evinin içini mimarla anlaşarak dekore ettiğini açıkladı. Ancak ünlü isim mimarla sorunlar yaşadığını da söyledi.
Tadilat yaptırırken evi de baştan yaratan Didem Kınalı gold detaylara sahip evinin balkonunu da keyifli detaylarla süslemiş...
İstanbul manzarasıyla büyüleyen balkon oldukça huzurlu bir alan olarak öne çıkıyor ve Didem Kınalı'nın favori zaman geçirdiği alanlardan...
Didem Kınalı eve 3 ay önce taşındığını da söyledi.